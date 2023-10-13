يقوم باحثون في روتشستر بتطوير رقائق ضوئية لتحل محل الجيروسكوبات في الطائرات بدون طيار

يعمل الباحثون في جامعة روتشستر على تطوير رقائق ضوئية يمكنها أن تحل محل الجيروسكوبات المستخدمة حاليًا في الطائرات بدون طيار. من خلال الاستفادة من التقنية الكمومية المعروفة باسم تضخيم القيمة الضعيفة، يمكن لهذه الرقائق توفير نفس مستوى الحساسية مثل الجيروسكوبات الضوئية الكبيرة، ولكن في شكل مدمج ومحمول باليد. هذا التقدم لديه القدرة على إحداث ثورة في الملاحة للطائرات بدون طيار والمركبات الجوية بدون طيار (UAVs)، مما يسمح لها بالتحليق في المناطق التي تكون فيها إشارات نظام تحديد المواقع (GPS) مشوشة أو غير متوفرة.

حصل خايمي كارديناس، الأستاذ المشارك في معهد البصريات، على منحة من مؤسسة العلوم الوطنية لقيادة هذا المشروع البحثي حتى عام 2026. حاليًا، تعتمد الجيروسكوبات المستخدمة في الطائرات بدون طيار المتقدمة على مكبات من الألياف يبلغ طولها عدة كيلومترات أو لها نطاق ديناميكي محدود. لقد أعاقت المفاضلة بين الحجم والأداء تطوير أجهزة الجيروسكوب فائقة الصغر المخصصة للملاحة. يهدف كارديناس إلى التغلب على هذا القيد من خلال تنفيذ تضخيم القيمة الضعيفة على شريحة ضوئية صغيرة مع مرنان حلقة عامل عالي الجودة.

يوفر تضخيم القيمة الضعيفة مزايا مقارنة بالطرق التقليدية لأنه يعزز إشارة قياس التداخل دون تضخيم الضوضاء التقنية. في حين أن العروض السابقة لتضخيم القيمة الضعيفة تطلبت إعدادات معملية معقدة، يهدف كارديناس وفريقه إلى تحقيق هذه التقنية على شريحة ضوئية مدمجة. وهذا من شأنه أن يسمح بتطوير جيروسكوبات أصغر حجمًا وأكثر قوة ومناسبة لأغراض الملاحة.

وبالإضافة إلى الجوانب الفنية للمشروع، يخطط كارديناس للتعاون مع مركز ديفيد ت. كيرنز للقيادة والتنوع التابع للجامعة. إنهم يهدفون إلى إشراك المجموعات الممثلة تمثيلا ناقصا وتوفير الخبرات البحثية لطلاب المدارس الثانوية من منطقة مدارس مدينة روتشستر، مما يلهم اهتمامهم بمهن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يتمتع هذا البحث بالقدرة على تحسين الملاحة بدون طيار بشكل كبير وتوسيع تطبيقات المركبات الجوية بدون طيار في مختلف الصناعات.

مصادر:

– جامعة روتشستر

– المؤسسة الوطنية للعلوم