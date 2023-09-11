نفاثات البرق العملاقة النادرة التي تم التقاطها فوق بورتوريكو

التقط مصور يقوم بتوثيق عاصفة استوائية في بورتوريكو، حدوث نادر لنفاثات عملاقة من البرق تنطلق من السحب. وهذه الظاهرة، التي أكدها العلم مؤخرًا، نادرة للغاية، حيث تحدث مثل هذه النفاثات 1,000 مرة فقط في السنة.

تعتبر نفاثات البرق العملاقة أقوى بكثير من صواعق البرق العادية، حيث أنها أقوى بـ 50 مرة. ويمكن التعرف عليها من خلال لونها الأحمر لأنها تتصل بطبقة الأيونوسفير للأرض، والتي تقع على ارتفاع 50 إلى 400 ميل فوق مستوى سطح البحر. تحدث معظم هذه النفاثات أثناء العواصف الرعدية فوق المحيط المفتوح.

واستخدم المصور فرانكي لوسينا كاميرتين لتصوير الحدث المذهل: كاميرا Watec 902HU بالأبيض والأسود ذات حساسية عالية للضوء، وكاميرا بدون مرآة للتصوير الفلكي من سوني A7s المعروفة بأدائها الممتاز في ظروف الإضاءة المنخفضة. تمكن من التقاط الطائرات أثناء توثيق عاصفة استوائية تطورت فيما بعد إلى إعصار فرانكلين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها لوسينا مثل هذه الطائرات العملاقة. في عام 2017، باستخدام كاميرا Gemini Cloudcam المثبتة على مرصد مونا كيا في هاواي، لاحظ هذه الطائرات والتقطها. وخلال تلك الحادثة، لاحظ أيضًا ظهور تموجات نادرة في السماء فوق العاصفة، والتي حددها على أنها "موجات الجاذبية".

لا يزال العلماء غير متأكدين من سبب انطلاق الطائرات العملاقة إلى الأعلى بدلًا من الأسفل، مثل صواعق البرق العادية. ويعتقد أن هناك نوعاً ما من الانسداد قد يمنع البرق من الخروج من الجزء السفلي من السحابة، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه الفرضية.

كما قدمت محطة الفضاء الدولية (ISS) لقطات قيمة للطائرات العملاقة، مما سمح للعلماء باكتساب منظور جديد حول النشاط الكهربائي الذي يحدث فوق العواصف الرعدية الاستوائية.

يمكن العثور على أعمال فرانكي لوسينا على منصات مختلفة، بما في ذلك موقعه الإلكتروني، ويوتيوب، وإنستغرام، وفليكر.

مصادر:

-*بريد يومي*

-*مناخ الفضاء*

-*العلم الحي*

-*موقع YouTube*

-*إنستغرام*

-*فليكر*