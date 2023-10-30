الرحلة المذهلة لكسوف الشمس: تحفة في التصوير الفلكي

مقطع فيديو رائع بفاصل زمني يلتقط الجمال الاستثنائي لحلقة النار الأخيرة لكسوف الشمس الذي أحدث ضجة كبيرة على الإنترنت. تم تصميم هذا الفيديو بدقة 8K على مدار أكثر من عام، بواسطة المصور الفلكي الشهير جيسون كورث، ويكشف النقاب عن الكسوف بتفاصيل غير مسبوقة، ويتألف من ما يقرب من 2,000 صورة تم التقاطها بدقة. كان مقدار الجهد المبذول في هذا المشروع هائلاً، حيث اضطر كورث إلى شراء جهاز كمبيوتر جديد للتعامل مع المعالجة الشاملة للبيانات المطلوبة.

أثناء سفره من فلوريدا إلى جنوب شرق ولاية يوتا، حمل كورث 200 رطل من معدات التصوير الفوتوغرافي للوصول إلى خط الوسط للكسوف. تم التقاط أكثر من 200,000 صورة بمهارة خلال المشهد السماوي الذي حدث في 14 أكتوبر. لمعالجة البيانات الهائلة المتراكمة والتعامل معها، أنشأ كورث محطة عمل قوية ذات 24 نواة مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 192 جيجابايت، مما أدى إلى تجميع أربعة تيرابايت من البيانات، مما يجعلها واحدة من أكثر اللقطات تفصيلاً للكسوف الحلقي حتى الآن.

يُظهر الفيديو حلقة الكسوف الناري، حيث يحجب القمر جزءًا كبيرًا من الشمس. باستخدام تلسكوب شمسي ألفا هيدروجيني مزدوج مكدس مخصص وكاميرا أحادية اللون قادرة على التقاط الغلاف الشمسي بوضوح استثنائي، قام كورث بتصوير الغلاف الشمسي والبروز الشمسي والتوهجات بدقة مذهلة فائقة الجودة. في حين أن هذا النهج يمثل تحدياته، فقد اغتنم كورث الفرصة للمغامرة بما يتجاوز الأساليب التقليدية لتصوير الكسوف.

ردًا على إصدار الفيديو، شكك العديد من المشاهدين في صحته، مفترضين أن الشمس ثابتة بسبب حجمها الهائل. ومع ذلك، فإن مثل هذه الافتراضات مضللة، حيث يؤكد كورث على الحركة الواضحة التي تظهرها البروزات الأصغر وسطح الشمس المرئي طوال الفاصل الزمني.

وقد عالج كورث هذه الشكوك من خلال تحميل نسخة عالية الدقة من الفيديو على صفحته على موقع يوتيوب، حيث تصبح الحركة الحقيقية للشمس أكثر وضوحًا. ومع ذلك، لا يزال بعض الأفراد ثابتين على اعتقادهم بأن الفيديو احتيالي، مما دفع كورث للتعبير عن حيرته من رفضهم الاعتراف بالأدلة المقدمة أمامهم.

لصياغة هذه اللقطات المتتابعة المذهلة، استثمر كورث الكثير من الوقت والجهد في تثبيت مركز الشمس أثناء عملية التحرير. من خلال تصحيح الانجراف والارتعاش الحتمي الناتج عن حركة الشمس والقمر يدويًا، نجح في الحفاظ على محاذاة مثالية طوال مدة الفيديو. يساهم هذا الاهتمام الدقيق بالتفاصيل، على الرغم من طبيعته الصعبة، في "الجانب الغريب" للفاصل الزمني.

على الرغم من مواجهته انتقادات غير مبررة، يظل كورث ممتنًا للاستجابة الإيجابية الساحقة التي تلقاها عمله. يعد الاعتراف والتقدير لتفانيه من مصادر الرضا الكبير بالنسبة له، خاصة في صناعة قد يكون فيها جذب الاهتمام مهمة شاقة.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كم من الوقت استغرق جيسون كورث لإنشاء فيديو الفاصل الزمني؟



استغرق الأمر من جيسون كورث أكثر من عام لإنشاء مقطع فيديو مذهل بفاصل زمني يلتقط حلقة كسوف الشمس الناري.

س: ما هي المعدات التي استخدمها جيسون كورث لالتقاط الكسوف؟



استخدم جيسون كورث تلسكوبًا شمسيًا مزدوجًا مخصصًا للهيدروجين ألفا وكاميرا أحادية اللون لالتقاط الغلاف الشمسي للكروموسفير وتفاصيله الساحرة.

س: لماذا يعتقد بعض المشاهدين أن الفيديو مزيف؟



يعتقد بعض المشاهدين خطأً أن الفيديو مزيف لأنهم يرون أن الشمس ثابتة بسبب حجمها الهائل. ومع ذلك، فإن الفيديو يصور الحركة بوضوح من خلال تصويره لبروزات أصغر وسطح الشمس المرئي.

س: كيف نجح جيسون كورث في تثبيت مركز الشمس في الفاصل الزمني؟



خصص جيسون كورث وقتًا كبيرًا لتصحيح الانحراف والارتعاش الناتج عن حركة الشمس والقمر يدويًا. ومن خلال التحرير الدقيق، تأكد من بقاء الشمس في مركزها بشكل مثالي طوال الفاصل الزمني.