مقال جديد: الفوسفور في المجرة الخارجية: استكشاف مصادر بديلة

ويعتبر الفوسفور عنصرا أساسيا في تكوين الكواكب ووجود الحياة البيولوجية. ومع ذلك، فقد تم رصده فقط ضمن الـ 12 كيلو فرسخ فلكي (KPC) الداخلية لمجرتنا، مما يشكل تحديًا للباحثين الذين يدرسون سلوكه وأصوله. وقد ألقت دراسة حديثة ضوءا جديدا على هذا الموضوع من خلال الكشف عن الفوسفور في الطور الغازي في المجرة الخارجية، وتحديدا في سحابة كثيفة تعرف باسم WB89-621 تقع على بعد 22.6 كيلو فرسخ فلكي من مركز المجرة.

أصبح اكتشاف الفوسفور في WB89-621 ممكنًا من خلال تحليل أطياف المليمتر لجزيئين، PO وPN. والمثير للدهشة أن وفرة هذه الجزيئات في WB89-621 يمكن مقارنتها بالقيم المرصودة بالقرب من النظام الشمسي. يتحدى هذا الاكتشاف الفهم التقليدي بأن الفوسفور في المجرات يتم إنتاجه إلى حد كبير بواسطة المستعرات الأعظم من النوع الثاني. وبما أن المستعرات الأعظمية غير موجودة في المجرة الخارجية، فيجب النظر في مصدر بديل للفوسفور.

أحد الاحتمالات هو فرضية "نوافير المجرة"، حيث يتم إعادة توزيع مادة المستعر الأعظم المقذوفة في جميع أنحاء الهالة والوسط المحيط بالمجرة. ومع ذلك، لا يوجد دليل على وجود سحب غنية بالنافورات على مثل هذه المسافات الكبيرة. يكمن تفسير آخر محتمل في عمليات التقاط النيوترونات التي تحدث في نجوم الفرع العملاق المقارب ذات الكتلة المنخفضة (AGB). هذه النجوم أكثر انتشارًا في المجرة الخارجية ويمكنها إنتاج كل من الفوسفور والكربون.

يتحدى اكتشاف الفوسفور في WB89-621 النماذج الحالية للتطور الكيميائي المجري، والتي غالبًا ما تعتمد على زيادة إنتاج المستعرات الأعظم لمطابقة الكميات المرصودة. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الحاجة إلى استكشاف مصادر وعمليات بديلة مسؤولة عن توزيع الفوسفور داخل المجرات. ستوفر الدراسات المستقبلية بلا شك مزيدًا من الأفكار حول دور نجوم AGB والتفاعل المعقد بين التخليق النووي النجمي والإثراء الكيميائي المجري.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية الفوسفور في تكوين الكواكب وبيولوجيتها؟

ج: يلعب الفوسفور دوراً حيوياً في تكوين الكواكب وهو عنصر حاسم في العمليات البيولوجية.

س: كيف تم إعاقة دراسة الفوسفور؟

ج: التحولات الذرية غير المواتية جعلت دراسة الفوسفور صعبة.

س: أين تم رصد الفوسفور سابقًا داخل مجرتنا؟

ج: تم التعرف على الفوسفور ضمن الـ 12 كيلو فرسخ فلكي الداخلي للمجرة.

س: ما هو WB89-621؟

ج: WB89-621 عبارة عن سحابة كثيفة تقع على بعد 22.6 كيلو فرسخ فلكي من مركز المجرة.

س: ما هي المصادر البديلة المحتملة للفوسفور في المجرة الخارجية؟

ج: تشير الدراسة إلى أن النجوم الفرعية العملاقة ذات الكتلة الأقل المقاربة يمكن أن تكون مسؤولة عن إنتاج الفوسفور في المجرة الخارجية.

س: كيف يتحدى اكتشاف الفوسفور في WB89-621 النماذج الحالية؟

ج: إن اكتشاف الفوسفور في المجرة الخارجية يتحدى الافتراض القائل بأن الفوسفور ينتج في المقام الأول عن طريق المستعرات الأعظم.