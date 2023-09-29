باحثون في جامعة كوينزلاند يقودون مشروعًا لمكافحة الآفات البستانية

يأخذ باحثو جامعة كوينزلاند زمام المبادرة في مشروع بقيمة 9 ملايين دولار يستهدف الآفات الحشرية كجزء من تحالف التجارة الطازجة والآمنة (FASTA)، وهي مبادرة تهدف إلى حماية وتنمية الصادرات البستانية الأسترالية. ويسعى المشروع، الذي سيتم تنفيذه على مدى ثماني سنوات، إلى تحقيق تجارة محلية ودولية آمنة للمنتجات الطازجة، والاستجابة لقضايا التجارة الناشئة بسرعة، وتوفير أدوات جديدة لإدارة آفات البستنة.

وسيركز فريق البحث في جامعة كوينزلاند، والذي يتكون من خبراء في علم الأحياء وعلوم البيئة والزراعة، على دراسة فسيولوجيا إجهاد الحشرات. سوف يقومون بالتحقيق في كيفية استجابة الآفات الحشرية لعلاجات الإجهاد مثل الحرارة والبرودة والضوابط الكيميائية. ومن خلال فحص الاستجابات الفسيولوجية والوراثية لهذه الآفات، يهدف الفريق إلى اكتساب رؤى يمكن استخدامها لتطوير علاجات فعالة لتطهير الفاكهة واستراتيجيات إدارة الآفات في الحقل.

تشكل الآفات الحشرية تحديًا كبيرًا لصناعة البستنة في أستراليا، مما يؤثر على الإنتاج والتجارة على المستويين المحلي والدولي. ولضمان أن تكون صادرات البستنة الأسترالية خالية من الآفات، يطلب الشركاء التجاريون أدلة على علاجات الصحة النباتية الفعالة، والتي تهدف إلى حماية النباتات والمنتجات النباتية من الآفات والأمراض والملوثات.

بالإضافة إلى ذلك، سيساهم فريق QUT في نقاط بحثية أخرى ضمن FASTA. وسيساعدون في مراقبة وتشخيص حشرات الآفات، وتطوير استراتيجيات مكافحة جديدة، والعمل على تربية أصناف نباتية مقاومة لذباب الفاكهة.

يعد هذا المشروع البحثي التعاوني الذي يقوده باحثون في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا خطوة مهمة نحو حماية الصادرات البستانية الأسترالية، وتزويد المزارعين بالأدوات اللازمة لإدارة الآفات بشكل فعال، وضمان نظافة وصحة النباتات لكل من الأسواق المحلية والدولية.

مصادر:

– جامعة QUT: qut.edu.au