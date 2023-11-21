ناسا تعمل على حل مشكلة الدرع الحراري قبل مهمة الطاقم

تواجه وكالة ناسا تحديًا يتعلق بالدرع الحراري لمركبتها الفضائية أوريون، والذي يجب حله قبل أن يتمكن الطاقم من الركوب بأمان على متن المركبة. وتتوقع وكالة الفضاء أن تستغرق بضعة أشهر أخرى لدراسة أداء الدرع الحراري بشكل كامل وإيجاد حل، وفقًا لجيم فري، المدير المساعد لمديرية مهمة تطوير أنظمة الاستكشاف التابعة لناسا.

أثناء إعادة دخول المركبة الفضائية أوريون غير المأهولة في مهمتها السابقة، لوحظ أداء غير متوقع من الدرع الحراري. لقد تساقط المزيد من المواد الموجودة على الدرع أكثر مما كان متوقعًا، مما تسبب في القلق على سلامة المهام المأهولة المستقبلية. أطلقت ناسا تحقيقًا لفهم هذه المشكلة بشكل أفضل وتخطط لتقديم "حل مؤقت للسبب الجذري" بحلول أواخر الربيع المقبل.

وفي هذه الأثناء، لا تزال وكالة ناسا تقوم بإعداد المركبة الفضائية لمهمة أرتميس 2، المقرر إطلاقها في نوفمبر 2024 وعلى متنها طاقم. يلعب الدرع الحراري دورًا حاسمًا في حماية رواد الفضاء من درجات الحرارة القصوى أثناء العودة إلى الغلاف الجوي للأرض. إذا لزم الأمر، فإن وكالة ناسا مستعدة لاستبدال مكونات الدرع الحراري أو التراجع عن تقدم معين في الأجهزة على المركبة الفضائية لمعالجة المشكلة.

وشدد طاقم مهمة أرتميس 2 على أهمية التأكد من جاهزية وسلامة المركبة الفضائية قبل إطلاقها. صرح رائد الفضاء ناسا ريد وايزمان، قائد المهمة، أنهم لن يركبوا على متن أوريون حتى يكونوا واثقين من جاهزيتها.

في حين أن التأثير على تاريخ إطلاق Artemis 2 لا يزال غير مؤكد، تظل وكالة ناسا ملتزمة بحل مشكلة الدرع الحراري لضمان سلامة مهماتها المأهولة.