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شيطان الغبار رصدته مركبة المثابرة على المريخ

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 3، 2023
شيطان الغبار رصدته مركبة المثابرة على المريخ

التقطت مركبة بيرسيفيرانس التابعة لناسا مؤخرًا صورًا لشيطان الغبار أثناء استكشاف فوهة جيزيرو على سطح المريخ. يقع شيطان الغبار في منطقة تعرف باسم "Thorofare Ridge" على الحافة الغربية للفوهة. سجلت كاميرات الملاحة الخاصة بالمركبة (NavCams) شيطان الغبار، وتم استخدام الصور لإنشاء مقطع فيديو.

تشبه شياطين الغبار الزوابع على الأرض وتتشكل عندما يرتفع الهواء الساخن بالقرب من السطح بسرعة عبر الهواء البارد. ومن خلال دراسة هذه الظواهر، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل للغلاف الجوي للمريخ وتحسين نماذج الطقس. كان شيطان الغبار الذي رصدته مركبة بيرسيفيرانس على بعد حوالي 4 كيلومترات من المركبة الجوالة ويبلغ قطره حوالي 60 مترًا. وتم تحديد ارتفاعه المقدر من خلال تحليل الظل الذي يلقيه، مما يشير إلى أنه قد يصل طوله إلى حوالي 2 كيلومتر.

شياطين الغبار على المريخ أكبر من تلك الموجودة على الأرض بسبب ظروف الضغط المنخفض على الكوكب. إنها تلعب دورًا حاسمًا في نقل الغبار وإعادة توزيعه عبر سطح المريخ. ويتم ملاحظة هذه الزوابع بشكل شائع خلال فصلي الربيع والصيف، ولكن لا يمكن التنبؤ بظهورها مسبقًا. لمراقبة الجو بحثًا عن شياطين الغبار، تراقب المثابرة بشكل روتيني في جميع الاتجاهات.

يعد توصيف الغلاف الجوي للمريخ أحد الأهداف الأساسية لمهمة المثابرة، جنبًا إلى جنب مع زميلتها المركبة الفضائية كيوريوسيتي. كلما تم تحديد شيطان الغبار، يتم التقاط صور متعددة بالأبيض والأسود لمزيد من التحليل لديناميكيات الغلاف الجوي للكوكب. يساعد استخدام الصور بالأبيض والأسود في الحفاظ على نقل البيانات إلى الأرض.

يضيف هذا الاكتشاف الأخير إلى معرفتنا بأنماط الطقس على المريخ ويساهم في الفهم الشامل لبيئة المريخ. سيستمر المزيد من الأبحاث والملاحظات التي تجريها مركبات ناسا الجوالة في تقديم رؤى قيمة حول الغلاف الجوي للكوكب وديناميكيات الطقس.

مصادر:
- ناسا

By فيكي ستافروبولو

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