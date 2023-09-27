تحطم مركبة المثابرة التابعة لناسا الرقم القياسي لسرعة عبور الصخور على المريخ

حققت المركبة الجوالة Perseverance Mars التابعة لناسا رقمًا قياسيًا رائعًا في السرعة من خلال التنقل بنجاح في حقل صخري مليء بالتحديات في جزء صغير من الوقت الذي كانت تستغرقه سابقتها، المركبة Curiosity. دخلت المركبة إلى فوهة جيزيرو في 26 يونيو وظهرت على الجانب الآخر في 31 يوليو بعد اجتياز منطقة تعرف باسم Snowdrift Peak. ووصف تايلر ديل سيستو، نائب رئيس مخطط العربة الجوالة في بيرسيفيرانس، المنطقة بأنها “مليئة تمامًا بهذه الصخور الكبيرة”. وبدلاً من المناورة حول الصخور، سمحت قدرات القيادة الذاتية لمركبة بيرسيفيرانس بالتغلب على العوائق وجهاً لوجه.

تم تجهيز المركبة المثابرة، التي هبطت على المريخ في وقت سابق من هذا العام، بنظام AutoNav، وهي ميزة القيادة الذاتية التي تمكن المركبة من اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي. تتمتع مركبات المريخ السابقة أيضًا بقدرات الملاحة التلقائية، لكنها كانت محدودة أكثر. على سبيل المثال، اضطرت المركبة الجوالة Sojourner إلى التوقف كل 5.1 بوصة لإعادة تقييم خططها، في حين كان على Spirit وOpportunity القيام بذلك كل 1.6 قدم. تلقى كيوريوسيتي، الذي يستكشف جبل شارب حاليًا، تحديثات برمجية لتحسين التنقل التلقائي، لكنه لا يزال بحاجة إلى فترات راحة لتخطيط مساره. في المقابل، تعد بيرسيفيرانس أول مركبة جوالة تحتوي على عقلين حاسوبيين يعملان معًا، مما يسمح لها باتخاذ قرارات سريعة أثناء التنقل.

بفضل قدرتها على التفكير بسرعة، تمكنت Perseverance من التنقل في Snowdrift Peak في ما يزيد قليلاً عن شهر، وهو أسرع بكثير مما قد يستغرقه Curiosity. سافرت المركبة لمسافة إجمالية تبلغ 2,490 قدمًا، مقارنة بالمسار الأصلي المخطط له البالغ 1,706 قدمًا. كان هذا الانحراف بسبب قيام نظام AutoNav بتعديل مساره للمناورة حول الصخور التي لم تكن مرئية في الصور المدارية المستخدمة لتخطيط المسار.

كما سجلت مركبة بيرسيفيرانس أرقامًا قياسية أخرى في السرعة منذ وصولها إلى المريخ. وهي تحمل الرقم القياسي لأطول مسافة قيادة ذاتية في يوم واحد على ارتفاع 1,140.7 قدمًا وأطول ملاحة دون مساعدة بشرية على ارتفاع 2,296.2 قدمًا. ومع ذلك، من المتوقع أن تكون التضاريس القادمة التي ستواجهها المركبة أكثر تحديًا من أرضية Jezero Crater المسطحة حيث تم تحقيق هذه الأرقام القياسية.

بينما تواصل بيرسيفيرانس مهمتها في البحث عن علامات الحياة الميكروبية السابقة على المريخ، بدأت مؤخرًا في عبور جدار ماندو، وهو خط مرتفع على طول الحافة الغربية للحفرة. واعترف مارك ميمون، نائب رئيس فريق العمليات الروبوتية في بيرسيفيرانس، بالتحديات المحتملة التي تفرضها التضاريس الجديدة، لكنه أعرب عن ثقته، قائلًا: "هذا هو مكان العلم. نحن جاهزون."

مصادر:

- تحديث مهمة ناسا المثابرة روفر -

https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/where-is-the-rover/

- مركبة Mars Perseverance Rover التابعة لناسا تسجل رقمًا قياسيًا للمسافة -

https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-mars-perseverance-rover-sets-distance-record

- التنقل التلقائي: السماح لمركبات المريخ بالتفكير بنفسها -

https://www.nasa.gov/feature/jpl/autonav-allowing-mars-rovers-to-think-for-themselves