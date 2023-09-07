اكتمال تجربة الأكسجين الأولى على المريخ بنجاح، مما يمهد الطريق للاستكشاف المستقبلي

أكملت تجربة استخدام موارد الأكسجين في المريخ (MOXIE)، وهي جهاز بحجم الميكروويف على متن المركبة الجوالة Perseverance، مهمتها بنجاح في إنتاج الأكسجين على المريخ. وتجاوزت التجربة، التي بدأت منذ أكثر من عامين، الأهداف الأولية لوكالة ناسا بتوليد 122 جراما من الأكسجين عن طريق تحويل الغلاف الجوي الغني بثاني أكسيد الكربون للمريخ إلى أكسجين قابل للتنفس.

خلال ذروة أدائه، تمكن موكسي من إنتاج 12 جرامًا من الأكسجين في الساعة بنقاء 98%، أي ضعف الهدف الذي حددته وكالة ناسا. استمرت التجربة لمدة 16 جلسة، محققة جميع أهدافها. وقد أظهرت هذه التكنولوجيا المتقدمة إمكانية تحويل الموارد المحلية إلى منتجات مفيدة لمهام الاستكشاف المستقبلية.

يتكون الغلاف الجوي للمريخ بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون، وهو غير قابل للتنفس بالنسبة للبشر. ومن خلال تقسيم جزيئات ثاني أكسيد الكربون واستخلاص الأكسجين، أثبت موكسي أنه من الممكن الحصول على الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ. بالإضافة إلى توفير هواء صالح للتنفس لرواد الفضاء، يمكن أيضًا استخدام هذه التكنولوجيا لإنتاج الوقود الدافع للصواريخ، مما يقلل الحاجة إلى نقل كميات كبيرة من الأكسجين من الأرض.

يسلط بام ميلروي، نائب مدير وكالة ناسا، الضوء على أهمية استخدام الموارد الموجودة على المريخ والقمر لتحقيق أهداف استكشاف الفضاء على المدى الطويل. إن التشغيل الناجح لـ MOXIE يجعلنا أقرب إلى تحقيق وجود مستدام على الكوكب الأحمر وإنشاء اقتصاد قمري قوي.

الدروس المستفادة من تجربة MOXIE ستساعد في تطوير نظام واسع النطاق يتضمن مولد أكسجين قادر على تسييل وتخزين الأكسجين. يمهد هذا الإنجاز الطريق لاختبار تقنيات أخرى على المريخ، مثل الأدوات ومواد الموائل، لتعزيز جهود الاستكشاف.

المصادر: سي إن إن