رصد شيطان الغبار على سطح المريخ بواسطة مركبة المثابرة روفر

التقطت مركبة المثابرة مؤخرًا لقطات لشيطان غباري يعمل على سطح المريخ. شياطين الغبار، وهي زوابع صغيرة، شائعة على الكوكب الأحمر بسبب غلافه الجوي الرقيق. عندما يسخن سطح المريخ في الشمس ولكن الجو المحيط به يظل باردًا، يمكن للهواء الصاعد أن يبدأ في الدوران ويشكل شيطانًا غباريًا.

تم التقاط لقطات شيطان الغبار بواسطة إحدى كاميرات الملاحة بالأبيض والأسود الخاصة بشركة Perseverance، والتي تسمى Navcams. يُظهر عمودًا أبيض يتحرك عبر الجزء العلوي من سلسلة من التلال المعروفة باسم Thorofare Ridge بسرعة حوالي 12 ميلاً في الساعة. وعلى الرغم من التقاط الجزء السفلي من شيطان الغبار فقط، إلا أن العلماء تمكنوا من تقدير ارتفاعه باستخدام الظل الذي يلقيه. وقد قرروا أنه إذا كان شيطان الغبار عمودًا رأسيًا، فسيكون ارتفاعه حوالي 1.2 ميلًا (2 كيلومترًا).

كان شيطان الغبار الذي رصدته المثابرة يقع على بعد حوالي 2.5 ميل ويقدر عرضه بحوالي 200 قدم. تم إجراء هذه الملاحظة خلال ذروة موسم شيطان الغبار في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للمريخ، حيث تتواجد المركبة حاليًا. يختلف نشاط شياطين الغبار على المريخ حسب الموسم، والصيف هو الوقت الأكثر احتمالاً لظهورهم.

يسمح الغلاف الجوي الرقيق للمريخ، والذي تبلغ كثافته 1% فقط من الغلاف الجوي للأرض، لشياطين الغبار هذه بالنمو بشكل أكبر مقارنة بنظيراتها الأرضية. وفي الواقع، في حالات نادرة، يمكن أن تصبح العواصف الترابية على المريخ أحداثًا عالمية تغطي الكوكب بأكمله.

لا تساعد كاميرات الملاحة باللونين الأبيض والأسود التي تستخدمها شركة بيرسيفيرانس في ملاحة المركبة فحسب، بل تعمل أيضًا كأداة قيمة لمراقبة المنطقة المحيطة بحثًا عن ظواهر مثل شياطين الغبار. وفي حين أنه من المستحيل التنبؤ بموعد ومكان حدوث هذه الأحداث، يأمل العلماء في التقاط المزيد من اللقطات لشياطين الغبار أثناء مهمة المركبة.

المصدر: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا