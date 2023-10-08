غروب الشمس الفريد من نوعه للمريخ: منظر مذهل باللون الأزرق البارد

التقطت مركبة المثابرة صورة مذهلة لغروب الشمس على المريخ في يومها الـ 842 على المريخ. في هذه الصورة الدنيوية، تشع سماء المريخ بلون أزرق بارد حول الشمس، على عكس أي غروب شمس على الأرض شهدناه على الإطلاق.

يكمن التفسير المنطقي لغروب الشمس الفريد هذا في الاختلافات بين المريخ والأرض. المريخ أبعد عن الشمس، مما يعني أن ضوء الشمس على الكوكب الأحمر ليس بنفس قوة ضوء الشمس على الأرض، حيث يصل إلى أقل من نصف ضوء الشمس الذي تتلقاه الأرض. علاوة على ذلك، لا يحتوي المريخ إلا على جزء صغير من الغلاف الجوي للأرض، والذي يتكون في معظمه من ثاني أكسيد الكربون مع آثار من النيتروجين والأكسجين.

وعلى الأرض، يتفاعل ضوء الشمس مع الأكسجين والنيتروجين والجزيئات الأخرى الموجودة في الغلاف الجوي، مما يتسبب في تشتت الضوء الأزرق، مما يمنح كوكبنا سماءه الزرقاء المميزة خلال النهار. ومع ذلك، يتفاعل الغلاف الجوي للمريخ بشكل مختلف مع ضوء الشمس. فبدلاً من التفاعل مع الأكسجين أو النيتروجين، يتفاعل ضوء الشمس على المريخ مع الغبار الغني بالحديد المعلق في الغلاف الجوي الرقيق. يؤدي هذا التفاعل إلى تشتيت الضوء الأحمر منخفض التردد خلال النهار، مما يؤدي إلى ظهور سماء حمراء.

أثناء الشفق، يتبدد الضوء الأحمر ليكشف عن لون أزرق بارد في سماء المريخ بسبب الضباب المغبر. وكما يوضح عالم الغلاف الجوي مارك ليمون، فإن “الغبار الناعم جدًا الموجود على المريخ هو بالحجم المناسب بحيث يخترق الضوء الأزرق الغلاف الجوي بشكل أكثر كفاءة. عندما ينثر الضوء الأزرق على الغبار، فإنه يبقى أقرب إلى اتجاه الشمس من ضوء الألوان الأخرى. وتبدو بقية السماء باللون الأصفر إلى البرتقالي، حيث ينتشر الضوء الأصفر والأحمر في جميع أنحاء السماء بدلاً من امتصاصه أو البقاء بالقرب من الشمس.

توفر ساعة الشفق على المريخ فرصة فريدة للباحثين لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر. تلتقط مركبات المريخ، مثل Perseverance وCuriosity، صورًا مذهلة للغبار والسحب على الخلفية المظلمة خلال هذا الوقت. تساعد هذه الصور العلماء في اكتشاف ودراسة سحب الغبار والجليد، وتكشف عن رؤى حول التغيرات في حجم الجسيمات داخل السحب وكيفية تطورها مع مرور الوقت.

على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن، ظلت مركبات المريخ تلتقط باستمرار روعة غروب الشمس على المريخ، مما يوفر صورًا آسرة لا تزال تبهر العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء.

مصادر:

سكينسلرت