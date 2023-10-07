غروب الشمس الغريبة على المريخ: ظاهرة فريدة من نوعها

التقطت مركبة Perseverance Rover مؤخرًا صورة خلابة لغروب الشمس على المريخ في يومها الـ 842 على المريخ. وكشفت الصورة عن مشهد من عالم آخر، مع وهج أزرق بارد ينبعث من سماء الكوكب الأحمر. هذا المنظر لا يشبه أي شيء نشهده هنا على الأرض، ويعود ذلك إلى عدة عوامل.

يقع المريخ أبعد عن الشمس من الأرض، مما يعني أنه يتلقى قدرًا أقل من ضوء الشمس بشكل ملحوظ. في الواقع، يتلقى المريخ أقل من نصف كمية ضوء الشمس التي تتلقاها الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع المريخ بأجواء مختلفة تمامًا مقارنة بكوكبنا. يتكون الغلاف الجوي للمريخ في الغالب من ثاني أكسيد الكربون، مع كميات صغيرة من النيتروجين والأكسجين.

عندما يدخل ضوء الشمس الغلاف الجوي للأرض، فإنه يتفاعل مع الأكسجين والنيتروجين والجسيمات الأخرى، مما يؤدي إلى تشتيت الضوء الأزرق وإعطاء سماءنا مظهرًا أزرقًا. ومع ذلك، على المريخ، يتفاعل ضوء الشمس مع جزيئات الغبار الغنية بالحديد الموجودة في الغلاف الجوي. يؤدي هذا التفاعل إلى تشتيت الضوء الأحمر ذي التردد المنخفض، مما يؤدي إلى ظهور سماء حمراء أثناء النهار. عند الشفق، يتم تصفية الضوء الأحمر، مما يترك توهجًا أزرق باردًا.

الاختلافات في تكوين الغلاف الجوي وتفاعل ضوء الشمس بين الأرض والمريخ تخلق غروب الشمس الفريد والمذهل. على المريخ، تسمح جزيئات الغبار الدقيقة الموجودة في الغلاف الجوي للضوء الأزرق بالاختراق بشكل أكثر كفاءة. وتظهر بقية السماء باللون الأصفر إلى البرتقالي حيث ينتشر الضوء الأصفر والأحمر في كل الاتجاهات.

يعد الشفق على المريخ وقتًا مثيرًا للاهتمام بشكل خاص للباحثين لأنه يوفر فرصة لدراسة الغبار والسحب في الغلاف الجوي للمريخ. ويمكن للصور التي تم التقاطها خلال هذا الوقت أن تساعد العلماء على دراسة تكوين الغلاف الجوي وتحديد مواقع سحب الغبار والجليد.

قامت العديد من المركبات الجوالة، بما في ذلك كيوريوسيتي، ومثابرة، وسبيريت، وأبورتيونيتي، بالتقاط صور لغروب الشمس على المريخ على مر السنين. تعرض كل صورة روعة هذه الظاهرة الغريبة.

باختصار، غروب الشمس على المريخ هو نتيجة لبعد الكوكب عن الشمس، وتكوين غلافه الجوي الفريد، والتفاعل بين ضوء الشمس والغبار الغني بالحديد. يضيف التوهج الأزرق البارد أثناء الشفق إلى جاذبية غروب الشمس المريخي، مما يوفر للعلماء معلومات قيمة عن الغلاف الجوي للكوكب وأنماط الطقس.

المصدر

– بوت صور مهمة المريخ (@MarsMissionImgs)

- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/MSSS/داميا بويك

- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/MSSS/PDS/USGS/داميا بويك

- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/MSSS