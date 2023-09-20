المركبة الفضائية فاردا عالقة في المدار بانتظار الموافقة على عودتها إلى الأرض

ظلت مركبة فضائية تجارية مملوكة لشركة Varda Space Industries، وهي شركة ناشئة متخصصة في التصنيع في الفضاء، في المدار لفترة أطول من المتوقع حيث تنتظر موافقة الحكومة للعودة إلى الأرض مع مجموعة من العينات الصيدلانية. تم إطلاق القمر الصناعي في 12 يونيو بهدف أولي يتمثل في مهمة مدتها شهر واحد لعرض تكنولوجيا الشركة لإنتاج المواد التجارية، وخاصة الأدوية، داخل كبسولة قابلة للاسترداد مصممة لإعادة المنتجات إلى الأرض للتحليل والاستخدام التجاري.

ومع ذلك، فإن استعادة كبسولة فاردا معلقة حاليًا بعد أن رفضت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والقوات الجوية الأمريكية الموافقة على هبوطها في منطقة نائية في ولاية يوتا. ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية أن Varda أطلقت مركبتها دون ترخيص إعادة الدخول ولم تمتثل للمتطلبات التنظيمية. وطلب فاردا إعادة النظر في القرار، وهو القرار المعلق حاليًا. وكانت الشركة قد استهدفت فرص الهبوط في أوائل سبتمبر في منطقة الاختبار والتدريب في يوتا، ولكن تم رفض الإذن بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

أكدت Varda Space Industries أن مركبتها الفضائية في حالة جيدة و"بصحة جيدة في جميع الأنظمة". وفي حين أن المركبة الفضائية مصممة للبقاء في المدار لمدة عام كامل إذا لزم الأمر، فإن الشركة تعمل بنشاط مع الشركاء الحكوميين لإعادة الكبسولة إلى الأرض في أقرب وقت ممكن.

يتولى مكتب العمليات الفضائية التجارية التابع لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مسؤولية ترخيص عمليات الإطلاق التجاري وإعادة الدخول. ومع ذلك، تقوم الوكالة بشكل أساسي بمراجعة طلبات تراخيص الإطلاق، ويعتبر ترخيص إعادة الدخول أمرًا جديدًا نسبيًا. وقد رخصت إدارة الطيران الفيدرالية 82 عملية إطلاق تجارية هذا العام، وهي زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. إن العدد المتزايد لعمليات الإطلاق التجارية مدفوع في الغالب بإيقاع الإطلاق المتزايد لشركة SpaceX. طلبت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تمويلًا إضافيًا لمواكبة صناعة الفضاء التجارية المتنامية.

الاهتمامات الأساسية لإدارة الطيران الفيدرالية عند مراجعة طلبات الترخيص هي سلامة الجمهور، وخطر الإضرار بالممتلكات، والتهديدات البيئية، وتداعيات الأمن القومي. في حين أنه من غير المألوف أن ترفض إدارة الطيران الفيدرالية طلب الترخيص تمامًا، إلا أن مركبات العودة لا تزال غير شائعة نسبيًا. حصلت شركتان فقط على ترخيص إعادة الدخول التجاري من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) حتى الآن.

تجري Varda وFAA مناقشات بشأن خطط الشركة لإعادة كبسولات الفضاء الآلية بانتظام إلى الأرض وتأثيرها المحتمل على الحركة الجوية التجارية.