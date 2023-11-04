نظرة ثاقبة على حياة الماموث الصوفي من عينات الأطفال المحفوظة جيدًا

لملايين السنين، تجولت حيوانات الماموث الصوفي في جميع أنحاء أوروبا وآسيا، وتعايشت مع البشر لبعض الوقت. في حين أن هذه المخلوقات المهيبة لم تعد تجوب الأرض، فإن اكتشاف اثنين من صغار الماموث الصوفي محفوظين بشكل جيد، يُدعى ليوبا وخروما، قد زود العلماء برؤى قيمة حول تطورهم وطريقة حياتهم.

عاش ليوبا وخروما منذ أكثر من 40,000 ألف عام في مناطق منفصلة في شمال سيبيريا. ومن المأساوي أن حياتهم انتهت عندما كان عمرهم شهرًا وشهرين فقط عندما اختنقوا بعد استنشاق الطين. ومع ذلك، فإن وفاتهم المفاجئة أعطت الباحثين فرصة غير مسبوقة لدراسة تشريح وتطور الماموث الصوفي.

إن قطعتي الصوف الصغيرتين، اللتين تم العثور عليهما مجمدتين في مواقع مختلفة، هما أكثر العينات اكتمالًا وحفظًا جيدًا التي تم اكتشافها على الإطلاق. لقد أدت حالتهم الرائعة إلى حماية أعضائهم الداخلية من الميكروبات والكائنات الحية الدقيقة الحديثة، مما يجعلها لا تقدر بثمن للدراسات الجينية والجزيئية والميكروبيولوجية المستقبلية.

للبدء في كشف ألغاز الماموث الصوفي، أجرى العلماء فحوصات مقطعية لكامل الجسم لكل من ليوبا وخروما. لم تكشف عمليات المسح هذه عن سبب وفاتهم فحسب، بل قدمت أيضًا صورًا تفصيلية لهياكلهم العظمية، مما سيساعد في مزيد من البحث. تعمل هذه الهياكل العظمية المحفوظة جيدًا كمراجع مهمة لتفسير عظام الماموث الصغيرة المعزولة الموجودة في مواقع أخرى.

في حين أن الحصول على الحمض النووي من العينات القديمة أمر بالغ الصعوبة بسبب التدهور بمرور الوقت، فقد تمكن العلماء من استعادة الحمض النووي للميتوكوندريا من بقايا الماموث الصوفي، بما في ذلك ليوبا. الميتوكوندريا هي "مراكز القوة في الخلية"، وتحليل الحمض النووي الخاص بها يسمح للباحثين بتتبع أصل وانتشار الأنواع القديمة.

من خلال مقارنة الحمض النووي للميتوكوندريا لمجموعات مختلفة من الماموث الصوفي، اكتشف الباحثون أن التهجين حدث بين الماموث الصوفي السيبيري المهاجر والماموث الأمريكي المقيم خلال فترة وجودهم في أمريكا الشمالية. أدى هذا التهجين إلى تقديم سمات الماموث الصوفي إلى السكان الأمريكيين.

أما بالنسبة لإمكانية إعادة الماموث الصوفي إلى الحياة، فإن شركة ناشئة تدعى Colossal، شارك في تأسيسها عالم الوراثة جورج تشيرش، تهدف إلى إنشاء هجين من الماموث الصوفي والفيلة الآسيوية، مشيرة إلى أنه يمكن أن يساهم في إعادة الحياة البرية إلى منطقة التندرا في القطب الشمالي ومكافحة المناخ. يتغير. ومع ذلك، فإن التحديات المتمثلة في استخراج وإعادة بناء الحمض النووي القديم تجعل هذا احتمالا بعيد المنال.

ومع اكتشاف عينات محفوظة جيدًا مثل ليوبا وخروما، يتزايد فهمنا لهؤلاء العمالقة القدماء. على الرغم من أن إحياء الماموث الصوفي قد لا يزال بعيدًا، إلا أن صغار الماموث هذه توفر نافذة على حياتهم، مما يسمح لنا بتقدير هذه المخلوقات الرائعة في الماضي والتعلم منها.