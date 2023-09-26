علماء الفلك يحددون المكان المثالي على القمر للقاعدة البشرية

حدد فريق من الباحثين موقعًا على القمر يوفر الظروف المثالية لقاعدة بشرية مستقبلية. تقع هذه المنطقة الواقعة بين الحفرتين على القطب الجنوبي للقمر، وتوفر سهولة الوصول إلى كمية كبيرة من الماء وتستقبل ضوء الشمس الدائم. يعد وجود ضوء الشمس أمرًا بالغ الأهمية لاستخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة.

ولتحديد المكان الأنسب، قام العلماء بفحص البيانات من خمس فوهات مختلفة: دي جيرلاش، وهينسون، وسفيردروب، وشاكلتون، وحفرة غير مسماة. وشملت العوامل التي تم أخذها في الاعتبار توزيع الجليد المائي، وزوايا الانحدار، وكمية ضوء الشمس المتاحة في كل موقع. بالإضافة إلى ذلك، تم تقييم كثافة المياه الجليدية وثاني أكسيد الكربون ومصادر الطاقة المحتملة الأخرى. كما أعطى الباحثون الأولوية للحاجة إلى الوصول إلى روابط الاتصال مع الأرض.

وبعد تحليل دقيق، قرر الفريق أن فوهة هنسون توفر الظروف الأكثر ملاءمة لإنشاء أول قاعدة بشرية على القمر. ومع ذلك، فإنهم يعتقدون أن التوسع في مناطق أخرى سيكون ممكنا في المستقبل. ووفقا لقائد الفريق جيوفاني ليون، فإن فوهات سفيردروب-هنسون، حيث تقع فوهة هينسون، توفر بوابة للتوسع المحتمل.

ومن المهم الإشارة إلى أن الملاحظات والاستنتاجات التي توصل إليها الباحثون تستند إلى تحليل البيانات عن بعد. بمجرد مراقبة المنطقة مباشرة، هناك احتمال أن تتغير بعض التفاصيل. وشدد سيمون باربر، العالم من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، على أهمية الحصول على "قياسات الحقيقة الأرضية" لتوفير معلومات أكثر دقة لخطط القاعدة القمرية المستقبلية.

وخلاصة القول، لقد حدد علماء الفلك مكانًا محددًا على القمر يمتلك الموارد والظروف اللازمة لقاعدة بشرية. وتعتبر فوهة هنسون، الواقعة في القطب الجنوبي للقمر، أفضل موقع للقاعدة الأولية. يوفر هذا الاختراق الأساس لاستكشاف القمر في المستقبل وإمكانية التوسع في المناطق المجاورة.

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