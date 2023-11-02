التحليق عاليًا: مركبة الهبوط الشاهقة التابعة لشركة Astrobotic تحدد مسارًا لاستكشاف القمر

أصدرت شركة Astrobotic، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء، إعلانًا مثيرًا في 31 أكتوبر 2023، تفيد بأن مركبة الهبوط القمرية المتطورة، Peregrine، قد وصلت بأمان إلى كيب كانافيرال، فلوريدا. يمثل هذا معلمًا حاسمًا في مهمتهم الطموحة لاستكشاف القمر وتوصيل الحمولات إلى مداره وسطحه. سيتم نقل حمولات التثبيت من مختلف الحكومات والشركات والجامعات وبرنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) المرموق التابع لناسا بواسطة هذه المركبة الفضائية المبتكرة.

يعد تعاون Astrobotic مع United Launch Alliance (ULA) أمرًا أساسيًا لنجاح هذا المشروع. سيتم دمج مركبة الهبوط Peregrine مع ULA Vulcan الشهيرة، ومن المتوقع أن ينطلق المشروع المشترك في 24 ديسمبر 2023، من مجمع إطلاق الفضاء كيب كانافيرال 41 (LC-41) (المصدر: ULA). بمجرد انفصال مركبة الهبوط عن صاروخ ULA، سيتم نقل التحكم بسلاسة إلى مركز التحكم في المهمة التابع لشركة Astrobotic (AMCC)، مما يسمح لهم بتوجيه Peregrine نحو وجهتها.

أعرب شاراد باسكاران، مدير مهمة Peregrine الأولى في Astrobotic، عن ثقته في نجاح المهمة، وكشف عن التزامهم الثابت باختبارات القبول الدقيقة لمعايير الصناعة. وشدد على أهمية تمكين Peregrine بأفضل الظروف الممكنة لتحقيق هدفها النهائي، وهو الهبوط التاريخي المستقل على سطح القمر. بعد إنشاء الطاقة والاتصالات مع مركبة الهبوط، سيقوم فريق Astrobotic بتوجيه Peregrine إلى القمر، مستهدفًا على وجه التحديد منطقة Gruithuisen Domes المثيرة للاهتمام على الجانب القريب من جارتنا السماوية.

في حالة تحقيق الهبوط منتصرًا، تخطط Astrobotic لإجراء عمليات مع مركبة الهبوط Peregrine لمدة تصل إلى عشرة أيام مثيرة للإعجاب. يمثل هذا المشروع غير المسبوق فرصة بالغة الأهمية لاكتشافات مهمة وأبحاث رائدة يمكن أن تكشف النقاب عن جوانب لم تكن معروفة سابقًا من المشهد القمري.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو الغرض من مركبة الهبوط Peregrine؟

تهدف مركبة الهبوط Peregrine التابعة لشركة Astrobotic إلى توصيل حمولات متعددة إلى مدار القمر وسطحه، مما يسهل استكشاف القمر والبحث العلمي.

2. ما هي المنظمات والكيانات التي تشارك مع Astrobotic في هذه المهمة؟

تلقت Astrobotic حمولات من الحكومات والشركات والجامعات وبرنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابع لناسا.

3. متى سيتم الإطلاق المخطط لمركبة الهبوط Peregrine؟

ومن المقرر إطلاق مركبة الهبوط Peregrine في 24 ديسمبر 2023 من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا.

4. أين من المتوقع أن تهبط مركبة الهبوط على القمر؟

تستهدف مركبة الهبوط Peregrine منطقة Gruithuisen Domes على الجانب القريب من القمر.

5. ما هي مدة عمل مركبة الهبوط بعد الهبوط؟

تخطط Astrobotic لتشغيل مركبة الهبوط Peregrine لمدة تصل إلى عشرة أيام بعد الهبوط الناجح.