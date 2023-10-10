أقدم دليل على أكل لحوم البشر كممارسة جنائزية

يشير تحليل جديد للبقايا البشرية من العصر الحجري القديم من شمال أوروبا إلى أن أكل لحوم البشر كان ممارسة جنائزية واسعة النطاق بين الثقافة المجدلية منذ 15,000 عام. يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد بأن أكل لحوم البشر كان نادرًا بين البشر ويلقي الضوء على الممارسات الجنائزية للمجدلينيين.

توضح عالمة الأنثروبولوجيا القديمة سيلفيا بيلو من متحف التاريخ الطبيعي في لندن أنه بدلاً من دفن موتاهم، كان المجدليون يلتهمونهم. كانت ممارسة أكل لحوم البشر هذه جزءًا من السلوك الجنائزي المنتشر بين المجموعات المجدلية. هذا هو أقدم دليل على استخدام أكل لحوم البشر كممارسة جنائزية.

لقد أدرك علماء الآثار منذ فترة طويلة أن الثقافة المجدلية كانت لها ممارسات جنائزية مختلفة عن العصر الحديث. أظهرت النتائج السابقة من كهف غوف في مضيق شيدر أدلة على أكل لحوم البشر. ومع ذلك، أجرى الباحثون سيلفيا بيلو وويليام مارش من متحف التاريخ الطبيعي مراجعة شاملة للأدبيات المنشورة واكتشفوا أدلة على أكل لحوم البشر في 13 من أصل 59 موقعًا في جميع أنحاء أوروبا.

علاوة على ذلك، كشف التحليل أن المجدلينيين الذين مارسوا أكل لحوم البشر كانوا مختلفين وراثيًا عن الإبيجرافيتيين، الذين دفنوا موتاهم وحلوا محل المجدلينيين فيما بعد. وهذا يشير إلى استبدال السكان بدلاً من الاستيعاب الثقافي.

يقدم البحث رؤى قيمة حول الممارسات الثقافية والأصول الجينية للثقافات المجدلية والإبيجرافيتية خلال العصر الحجري القديم. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات للحصول على فهم أعمق لهذه الممارسة الجنائزية المروعة.

المصدر: مراجعات العلوم الرباعية