فهم الآخرين من خلال أفعالهم: جانب رئيسي من الإدراك البشري مع آثار على الذكاء الاصطناعي

عندما نلاحظ تصرفات شخص ما، تعمل عقولنا بسرعة لفك نواياه. سلطت الأبحاث التي أجراها باحثون في مجال الإدراك في جامعة جونز هوبكنز الضوء على كيفية فهم الناس لما يحاول الآخرون تعلمه بمجرد مشاهدة أفعالهم. كشفت هذه الدراسة الرائدة، التي نشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، عن جانب غالبًا ما يتم تجاهله من الإدراك البشري، مع آثار كبيرة على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI).

وعلى عكس التعرف على التصرفات العملية، والتي تتضمن التنبؤ بالتصرفات المباشرة لشخص ما، ركزت الدراسة على "الأفعال المعرفية". يتم تنفيذ هذه الإجراءات عندما يحاول شخص ما جمع معلومات أو التعرف على المناطق المحيطة به. في حين أظهرت الأبحاث السابقة أن الناس يمكنهم تحديد الإجراءات الواقعية بدقة، لم يكن يُعرف سوى القليل عن كيفية إدراكنا وفهمنا للأفعال المعرفية.

في سلسلة من التجارب التي شملت 500 مشارك، طلب الباحثون من الأفراد مشاهدة مقاطع فيديو لأشخاص يهزون الصناديق. وتمكن المشاركون من تمييز أهداف الهزاز — إما تحديد عدد الأشياء داخل الصندوق أو التأكد من شكل الأشياء — في غضون ثوانٍ. تعتبر هذه القدرة على إدراك نوايا شخص آخر من خلال أفعاله أمرًا بديهيًا ورائعًا، مما يسلط الضوء على العمليات المعرفية المعقدة التي تؤديها عقولنا دون عناء.

هذه النتائج لها آثار أوسع على مجال تطوير الذكاء الاصطناعي. ومن خلال فهم كيفية استنتاج البشر لأهداف شخص آخر من خلال الأفعال، يمكن للباحثين تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي المجهزة بشكل أفضل للتفاعل وفهم السلوك البشري. على سبيل المثال، يمكن لمساعد الروبوت الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل تصرفات العميل والتنبؤ بما يبحث عنه، مما يوفر خدمة أكثر تخصيصًا وكفاءة.

في الدراسات المستقبلية، يخطط فريق جونز هوبكنز للتحقيق في التمييز بين النية المعرفية والنية العملية. وهم مهتمون أيضًا باستكشاف متى تظهر مهارات الملاحظة هذه في التنمية البشرية وما إذا كان من الممكن بناء النماذج الحسابية لزيادة توضيح العلاقة بين الأفعال الجسدية والنية المعرفية.

لا يوفر هذا البحث رؤى قيمة لفهمنا للإدراك البشري فحسب، بل يفتح أيضًا إمكانيات جديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تفسير الأفعال والنوايا البشرية بشكل فعال. ومن خلال تسخير هذه المعرفة، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية أن تصبح أكثر إدراكًا ومهارة في فهم الاحتياجات والرغبات البشرية والاستجابة لها.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي الأفعال التداولية والأفعال المعرفية؟

تشير الإجراءات العملية إلى الإجراءات التي تتضمن التنبؤ بأفعال الفرد المباشرة، في حين يتم تنفيذ الإجراءات المعرفية عندما يحاول شخص ما جمع المعلومات أو تعلم شيء ما عن بيئته.

س: كيف أجرى الباحثون تجاربهم؟

طلب الباحثون من 500 مشارك مشاهدة مقاطع فيديو يقوم فيها شخص ما بهز الصندوق. تمكن المشاركون من تحديد ما إذا كان الهزاز يحاول معرفة عدد الأشياء الموجودة داخل الصندوق أو شكل الأشياء.

س: ما هي آثار هذا البحث على الذكاء الاصطناعي؟

ومن خلال فهم كيفية إدراك البشر لنوايا الآخرين واستنتاجها من خلال الأفعال، يمكن تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي لفهم السلوك البشري والتفاعل معه بشكل أفضل. على سبيل المثال، يمكن لمساعد الروبوت أن يتنبأ بدقة بما يبحث عنه العميل بناءً على أفعاله.