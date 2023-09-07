وجدت الدراسة أن THC-O-Acetate لا يؤدي إلى تجارب مخدرة كبيرة

وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بوفالو أن THC-O-acetate، وهو مادة قنب مشتقة من delta-8 THC، لا يسبب تجارب مخدرة كبيرة. على الرغم من تزايد شعبيتها والادعاءات حول آثارها المخدرة المشابهة لـ LSD أو فطر السيلوسيبين، تحذر الدراسة من مخاوف صحية محتملة مع THC-O-acetate بسبب تركيبتها الخلات، والتي يمكن أن تنتج غازًا سامًا عند تسخينها والتلوث المحتمل في المنتجات.

يحتوي نبات القنب على ما يقرب من 100 من شبائه القنب أو المركبات الكيميائية، والتي لا يزال الكثير منها غير مستكشف من قبل العلم. لقد خضعت أشهر أنواع القنب، وهي THC وCBD، لأبحاث مكثفة. ومع ذلك، فإن مجموعة متنوعة من شبائه القنب الأخرى، بما في ذلك THC-O-acetate، تظهر بسرعة في السوق.

THC-O-acetate هو مركب شبه اصطناعي مشتق من delta-8 THC. لقد حظي بالاهتمام بسبب الادعاءات بأنه ينتج تأثيرات مخدرة. ومع ذلك، وجدت الدراسة التي أجراها الباحثون في جامعة بوفالو أن خلات THC-O ليس لها تأثيرات مخدرة كبيرة.

استطلعت الدراسة ما يقرب من 300 مشارك استخدموا THC-O-acetate وطلبت منهم الإبلاغ عن تجاربهم. وأظهرت النتائج أن 79% من المشاركين أجابوا بأن مادة THC-O-acetate "ليست على الإطلاق" أو "قليلاً" من تجربة مخدرة. بالإضافة إلى ذلك، كانت استجابات المشاركين أقل بكثير من عتبة تجربة صوفية كاملة.

وكانت أبرز التجارب التي ذكرها المشاركون هي الاسترخاء المعتدل والنشوة وتخفيف الألم. تشير الدراسة إلى أن التجارب المخدرة المُبلغ عنها قد تكون بسبب التوقعات بناءً على ما سمعه أو قرأه المستخدمون، أو الارتفاعات الشديدة التي تم الخلط بينها وبين تأثيرات مخدرة، أو الملوثات المحتملة في المنتج.

ويحذر الباحثون من المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بـTHC-O-acetate، بما في ذلك إنتاج الغاز السام عند تسخينه والتلوث المحتمل في المنتجات. وينصحون بالحذر لأن THC-O-acetate يكتسب اهتمامًا متزايدًا في السوق.

مصادر:

- جامعة بوفالو: دراسة تدرس التأثيرات المخدرة المزعومة لـ THC-O-Acetate

- مجلة الأدوية ذات التأثير النفساني: التأثيرات المخدرة لـ THC-O-Acetate؟