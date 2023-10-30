الكشف عن السرعة المذهلة لمحطة الفضاء الدولية

هل تعلم أن محطة الفضاء الدولية (ISS) ليست أعجوبة علمية فحسب، بل إنها تتحرك بسرعة مذهلة أيضًا؟ على الرغم من أنها قد لا تكون بنفس سرعة مجسات الفضاء السحيق أو مسبار باركر الشمسي، إلا أن محطة الفضاء الدولية تتجول في السماء بسرعة مذهلة تبلغ 28,000 كيلومتر في الساعة (17,500 ميل في الساعة). وهذا يعني أنه يكمل دورة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة، ويشهد 16 شروقًا وغروبًا رائعًا كل يوم.

لفهم الحجم الحقيقي لسرعة محطة الفضاء الدولية، من الأفضل أن تراه بنفسك. بفضل مقطع الفيديو الجذاب الذي تم إنشاؤه باستخدام Microsoft Flight Simulator 2020، يمكننا تصور تكبير محطة الفضاء الدولية على طول سطح الأرض. يأخذنا الفيديو في رحلة محاكاة، حيث تظهر محطة الفضاء الدولية وهي تحلق فوق الأرض مباشرة. وبينما نشاهد محطة الفضاء الدولية وهي تحلق فوق الغابات والجبال والمدن الشهيرة مثل نيويورك، نتذكر السرعة الرائعة التي تنتقل بها. وفي ثوانٍ معدودة، ينزلق عبر مناظر طبيعية خلابة قد يستغرق اجتيازها على الأرض ساعات.

وبينما تتجول محطة الفضاء الدولية فوق سطح الأرض، فمن المهم أن نلاحظ أن مهمتها ليست أبدية. في نهاية المطاف، سيتم إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة، وستكون الاستعدادات جاهزة لهبوطها مرة أخرى إلى الأرض. وعندما يحين الوقت، سينخفض ​​مدار محطة الفضاء الدولية تدريجياً، مما يؤدي إلى هبوطها نحو الأرض. يقع مثواها الأخير، المعروف باسم بوينت نيمو، في منطقة جنوب المحيط الهادئ غير المأهولة. وسيكون هذا الموقع، وهو أبعد نقطة على وجه الأرض، بمثابة وداع لمحطة الفضاء الدولية عندما تغرق تحت سطح المحيط في عام 2031.

لا توفر محطة الفضاء الدولية فرصًا لا مثيل لها للبحث العلمي فحسب، بل تعمل أيضًا بمثابة تذكير لسعي البشرية للاستكشاف. إن سرعته المذهلة ومصيره النهائي يأسران خيالنا الجماعي، ويحثاننا على مواصلة دفع حدود الاكتشافات العلمية واستكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة

ما مدى سرعة سفر محطة الفضاء الدولية (ISS)؟

تسافر محطة الفضاء الدولية بسرعة ملحوظة تبلغ 28,000 كيلومتر في الساعة (17,500 ميل في الساعة).

كم من الوقت تستغرق محطة الفضاء الدولية لإكمال دورة واحدة حول الأرض؟

وتكمل محطة الفضاء الدولية دورة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة.

ماذا يحدث لمحطة الفضاء الدولية عندما تنتهي مهمتها؟

بمجرد اكتمال مهمتها، سيتم إنزال محطة الفضاء الدولية تدريجيًا إلى الأرض عن طريق تقليل مدارها. وسوف تصل إلى نهايتها في عام 2031 في منطقة جنوب المحيط الهادئ غير المأهولة، والمعروفة أيضًا باسم بوينت نيمو.

ما هي أهمية بوينت نيمو؟

تعد Point Nemo أبعد موقع على وجه الأرض وهي بمثابة منطقة مخصصة لهبوط المركبات الفضائية والأقمار الصناعية. وهو يوفر موقعًا آمنًا لمحطة الفضاء الدولية لتحقيق هبوطها النهائي بعيدًا عن المناطق المأهولة.