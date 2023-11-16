علماء الفلك يدرسون ثوران نوفا غير عادي، ويكشفون عن سلوك التباين المعقد

استخدم فريق دولي من علماء الفلك القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا لمراقبة ثوران بركان Nova Vulpeculae 2021 (V606 Vul). وقد أظهر هذا المستعر سلوكًا ينحرف عن النمط النموذجي، مما يوفر للعلماء رؤى قيمة حول تقلباته المعقدة.

المستعرات هي نجوم تشهد زيادات مفاجئة في السطوع قبل أن تعود تدريجياً إلى حالتها الأصلية. يمكن أن تستمر هذه العملية لعدة أشهر وتحدث نتيجة لعملية التراكم في نظام ثنائي قريب يحتوي على قزم أبيض ومرافقه.

وقد جذب ثوران بركان V606 Vul، الذي تم اكتشافه في 16 يوليو 2021، انتباه فريق من علماء الفلك من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين. قرروا التحقيق في المستعر باستخدام TESS، على أمل الحصول على فهم أعمق لسلوكه.

ومن خلال ملاحظاتهم، قام الباحثون بتحليل منحنى الضوء لـ V606 Vul، والذي كشف أن المستعر حقق ألمع حجمه البصري خلال ذروته الثانية، والتي حدثت بعد 64 يومًا من الثوران. كما حددوا أيضًا اختلافات دورية بفترة تقريبية تبلغ 3.06 ساعة ومتوسط ​​سعة من الذروة إلى الذروة تبلغ 0.01 ملليجرام. ومع ذلك، اختفت هذه الاختلافات عندما وصل V606 Vul إلى ذروة سطوعه البصري.

يعتقد علماء الفلك أن هذه الاختلافات قد تكون ناجمة عن عدم التماثل السمتي للغلاف الضوئي الذي يشمل النظام الثنائي الأساسي. وبدلاً من ذلك، يقترحون أن عدم التماثل السمتي في درجة حرارة الغلاف الضوئي يمكن أن يفسر أيضًا هذه الملاحظات.

تمثل هذه الدراسة أول استخدام لقياس الضوء TESS في دراسة انفجارات المستعرات، مما يسلط الضوء على فائدة هذه المنصة الفضائية في دراسة سلوك المستعرات المجرية. تتيح الدقة الضوئية العالية لـ TESS لعلماء الفلك اكتشاف اختلافات السطوع في المستعرات ذات السعات المنخفضة للغاية التي يصعب مراقبتها من الأرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة TESS على إجراء عمليات رصد دون انقطاع على مدار شهر تمكن الباحثين من استكشاف التباين على فترات زمنية قصيرة يصعب الوصول إليها من خلال عمليات الرصد الأرضية.

بشكل عام، يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول الطبيعة المعقدة لثورانات المستعرات ويسلط الضوء على إمكانات TESS في تعزيز فهمنا لهذه الأحداث الفلكية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو نوفا؟

المستعر هو نجم يعاني من زيادة مفاجئة في السطوع بسبب عملية التراكم في نظام ثنائي قريب يحتوي على قزم أبيض ورفيقه.

ما الذي يجعل ثوران V606 Vul فريدًا من نوعه؟

ينحرف ثوران V606 Vul عن النمط النموذجي الذي تظهره المستعرات. إنه يعرض سلوكًا أكثر تعقيدًا، مع اختلافات دورية وتوهجات صغيرة، والتي تختفي عندما يصل المستعر إلى ذروة سطوعه البصري.

ما أهمية TESS في دراسة ثورانات المستعرات؟

يوفر TESS، القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة التابع لناسا، دقة ضوئية عالية وملاحظات متواصلة على مدى فترة طويلة. يسمح هذا لعلماء الفلك باكتشاف الاختلافات الدقيقة في السطوع وسبر التباين على فترات زمنية قصيرة، مما يوفر رؤى قيمة حول سلوك المستعرات المجرية التي لا يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال عمليات الرصد الأرضية.

ماذا استنتج الباحثون من دراستهم؟

وخلص الباحثون إلى أن دراستهم باستخدام القياس الضوئي TESS كانت الأولى من نوعها في دراسة ثورانات المستعرات. وشددوا أيضًا على فائدة TESS في توصيف التباين في المستعرات واستكشاف سلوكهم.