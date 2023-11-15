علماء الطاقة الشمسية يكتشفون الشفق المغناطيسي على البقع الشمسية

توصل علماء الطاقة الشمسية من مركز أبحاث الطاقة الشمسية والأرضية التابع لمعهد نيوجيرسي للتكنولوجيا إلى اكتشاف رائد: الشفق المغناطيسي على البقع الشمسية. ولاحظ العلماء رشقات راديوية مستقطبة طويلة الأمد تنبعث من بقعة داكنة على الشمس. تشبه هذه الدفقات العروض الشفقية التي تظهر على الأرض، مثل الأضواء الشمالية. لا يلقي هذا الاكتشاف الضوء على ديناميكيات الانفجارات الراديوية الشمسية المكثفة فحسب، بل يوفر أيضًا نظرة ثاقبة للبقع النجمية الكبيرة خارج نظامنا الشمسي.

الشفق القطبي، والمعروف أيضًا باسم الشفق القطبي والشفق الأسترالي، هي عروض ضوئية طبيعية معروفة تحدث على الأرض عندما يتفاعل النشاط الشمسي مع الغلاف المغناطيسي للكوكب. وبالمثل، فقد لوحظت هذه العروض الشفقية على كواكب أخرى في النظام الشمسي وحتى على النجوم البعيدة. ومع ذلك، فإن الشفق القطبي للبقع الشمسية يختلف بشكل كبير عن الشفق الموجود على الأرض.

ويعتقد فريق العلماء أن الإلكترونات عالية الطاقة المحاصرة داخل المجالات المغناطيسية للشمس تؤدي إلى هذه الظاهرة الشبيهة بالشفق القطبي. إن تقارب المجالات المغناطيسية في المناطق الباردة والمغنطيسية المكثفة للبقع الشمسية يخلق بيئة مواتية لانبعاثات مازر الإلكترون السيكلوتروني (ECM). على عكس الشفق القطبي للأرض، تحدث انبعاثات الشفق القطبي للبقع الشمسية بترددات أعلى بكثير بسبب كون المجال المغناطيسي للبقع الشمسية أقوى بآلاف المرات من المجال المغناطيسي للأرض.

ومن المثير للدهشة أن توقيت هذه الدفقات الراديوية لا يبدو أنه مرتبط بالتوهجات الشمسية. بدلًا من ذلك، لاحظ الفريق أن نشاط التوهج المتقطع في المناطق النشطة القريبة يضخ إلكترونات نشطة إلى حلقات مجال مغناطيسي واسعة النطاق مثبتة في البقعة الشمسية، والتي تعمل بعد ذلك على تشغيل انبعاثات راديو ECM.

هذا الاكتشاف له آثار مهمة على فهمنا للمغناطيسية النجمية. ومن خلال دراسة السلوك الشمسي، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للظواهر المغناطيسية التي تحدث حول النجوم الأخرى. يوفر بحث الفريق، المنشور في مجلة Nature Astronomy، لبنة أساسية للدراسات المستقبلية التي يمكن أن تقود علماء الفيزياء الشمسية إلى إعادة التفكير في النماذج الحالية للمغناطيسية النجمية.

أسئلة وأجوبة

ما هو الشفق القطبي للبقع الشمسية؟

الشفق القطبي الشمسي هو شفق مغناطيسي يحدث في بقعة داكنة من الشمس تعرف باسم البقع الشمسية. تشبه هذه الشفق العروض الشفقية التي تظهر على الأرض، مثل الأضواء الشمالية.

كيف يختلف الشفق القطبي البقعي الشمسي عن الشفق الأرضي؟

يحدث الشفق القطبي للبقع الشمسية بترددات أعلى بكثير مقارنة بالشفق على الأرض. ويرجع ذلك إلى أن المجال المغناطيسي للبقع الشمسية أقوى بآلاف المرات من المجال المغناطيسي للأرض.

ما الذي يسبب البقع الشمسية الشفق؟

تنجم البقع الشمسية عن الشفق القطبي بسبب إلكترونات عالية الطاقة محاصرة داخل المجالات المغناطيسية للشمس. تنتج هذه الإلكترونات انبعاثات مازر سيكلوترون إلكتروني (ECM) عندما تتفاعل مع المجالات المغناطيسية في المناطق الباردة والمغناطيسية بشكل مكثف للبقع الشمسية.

كيف ترتبط البقع الشمسية بالشفق القطبي بالتوهجات الشمسية؟

على عكس الشفق القطبي على الأرض، لا يرتبط توقيت الشفق الشمسي بالبقع الشمسية بالتوهجات الشمسية. وبدلاً من ذلك، يقوم نشاط التوهج المتقطع في المناطق النشطة القريبة بضخ الإلكترونات النشطة إلى حلقات مجال مغناطيسي واسعة النطاق مثبتة في البقعة الشمسية، والتي تعمل بعد ذلك على تشغيل انبعاثات راديو ECM.