حقل الجليد في باتاغونيا الجنوبية: منظر طبيعي مذهل ومؤشر لتغير المناخ

تعرض هذه الصورة المذهلة التي التقطها القمر الصناعي كوبرنيكوس سينتينل-2 الأنهار الجليدية والبحيرات الزبرجد في حقل الجليد الجنوبي باتاغونيا، الذي يمتد على حدود تشيلي والأرجنتين. يعتبر هذا الحقل الجليدي أحد أكبر الكتل الجليدية خارج المناطق القطبية، وهو ليس مجرد مشهد يحبس الأنفاس ولكنه أيضًا مؤشر حاسم لتغير المناخ.

إن تشكل الحقل الجليدي هو نتيجة سنوات من تراكم الثلوج وضغطها، مما يحولها إلى جليد. غالبًا ما تتشكل الأنهار الجليدية، التي تتشكل بفعل التضاريس الأساسية، عند حواف الحقل الجليدي. وتكشف الصورة عن عدة أنهار جليدية أصغر وأكبر، بما في ذلك نهر بيريتو مورينو الجليدي الأرجنتيني البارز، الذي يغذي بحيرة أرجنتينو ويشكل سدًا جليديًا يفصل الجسم الرئيسي للبحيرة عن ذراعها الجنوبي.

غالبًا ما تتغذى البحيرات الموجودة في المنطقة عن طريق ذوبان الأنهار الجليدية، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الألوان من الأزرق الداكن إلى الرمادي، اعتمادًا على وجود الرواسب الناعمة المعلقة. هذه الرواسب، المعروفة باسم "الحليب الجليدي"، هي نتاج التآكل عندما تتحرك الأنهار الجليدية فوق الصخور الأساسية. وتعرض الصورة أيضًا النهر الجليدي الرمادي، الموجود داخل منتزه توريس ديل باين الوطني، والذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء بقطع الأرض.

الخطوط الداكنة المرئية على الأنهار الجليدية هي الركام وتراكمات الصخور والتربة والحطام المترسب بواسطة الأنهار الجليدية. ويمكن ملاحظة أن نهاية بعض الأنهار الجليدية قد انكسرت، لتشكل جبالًا جليدية تطفو الآن في المضايق والبحيرات. يعد تراجع الأنهار الجليدية في باتاغونيا على مدى الخمسين عامًا الماضية مؤشرًا واضحًا على تغير المناخ وهو أحد المساهمين الرئيسيين في ارتفاع منسوب مياه البحر.

تلعب بيانات الأقمار الصناعية، مثل تلك التي قدمتها مهمة كوبرنيكوس سينتينل-2، دورًا حيويًا في مراقبة التغيرات في كتلة ومدى وسمك الأنهار الجليدية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن للعلماء فهم تأثيرها على ارتفاع منسوب سطح البحر بشكل أفضل وإجراء مزيد من الدراسة لآثار تغير المناخ في هذه المنطقة.

مصادر:

- يحتوي على بيانات كوبرنيكوس سنتينل المعدلة (2023)، التي تمت معالجتها بواسطة وكالة الفضاء الأوروبية، CC BY-SA 3.0 IGO