الكشف عن تراث الزلزال التاريخي للأرض

إن قدرة الأرض على حمل الضغينة تجعل نزاعاتنا البشرية مخزية، كما كشفت دراسة جديدة رائعة. يبدو أن الزلازل التي حدثت منذ قرنين من الزمان لا تزال تظهر وجودها على سطح كوكبنا، مما يسبب هزات طفيفة حتى يومنا هذا.

عندما يحدث زلزال كبير، غالبًا ما يتبعه العديد من الهزات الارتدادية الصغيرة التي تستمر لفترات زمنية متفاوتة. وتتلاشى هذه الهزات تدريجيًا عندما تعدل خطوط الصدع الأرضية نفسها. ومع ذلك، يمكن أن تتراوح مدة هذه الهزات الارتدادية من بضعة أيام إلى عدة سنوات.

لفهم التأثيرات طويلة الأمد لهذه الهزات بشكل أفضل، قام الباحثون بفحص ثلاثة زلازل ملحوظة ضربت أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة في أعوام 1663 و1811-1812 و1886. وتعتبر هذه الأحداث الزلزالية، التي تتراوح قوتها من 6.5 إلى 8 درجات، هي الأكثر خطورة. أهم الزلازل في التاريخ الحديث لأمريكا الشمالية المستقرة.

وكشفت نتائج الدراسة أن تسلسل الهزات الارتدادية المرتبطة بزلازل عام 1663 قد وصل أخيرًا إلى نهايته. ومع ذلك، فمن المثير للصدمة أن حوالي 30٪ من الزلازل في المنطقة الحدودية بين ميسوري وكنتاكي بين عامي 1980 و2016 كانت على الأرجح هزات ارتدادية من زلازل 1811-1812. وبالمثل، ما يقرب من 16٪ من الزلازل الحالية في تشارلستون، كارولينا الجنوبية، يمكن إرجاعها إلى زلزال المنطقة عام 1886.

أظهر التحليل الإحصائي أن هذه الزلازل الأخيرة لم تكن حوادث عشوائية لا علاقة لها بالأحداث التاريخية. وبدلاً من ذلك، كانا متصلين من خلال مزيج من الهزات الارتدادية والنشاط الزلزالي في الخلفية.

في حين أن تسلسل الهزات الارتدادية يضعف في النهاية بمرور الوقت، فإن تراكم الضغط في المناطق ذات الخلفية الزلزالية المستمرة يثير مخاوف بشأن احتمال حدوث زلازل أكثر تدميراً في المستقبل. لذلك، من الضروري المراقبة المستمرة لحركات الصدع والنشاط الزلزالي في الخلفية والهزات الارتدادية لتقييم المخاطر الزلزالية بدقة.

إن فهم ما حدث منذ قرون مضت يلعب دوراً حيوياً في تطوير تقييمات فعالة للمخاطر في المستقبل. إن توظيف التقنيات الحديثة للتحقيق في الأحداث التاريخية يساعدنا في الحصول على رؤى قيمة حول السلوك الزلزالي للأرض.

تم نشر نتائج هذا البحث في JGR Solid Earth (المصدر: www.agu.org) ويقدم معلومات قيمة للعلماء وعلماء الزلازل الذين يعملون من أجل مستقبل أكثر أمانًا للمناطق المعرضة للزلازل.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: هل يمكن للزلازل التي حدثت منذ قرون مضت أن يكون لها تأثير اليوم؟

ج: نعم، وفقا لدراسة حديثة، فإن الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلازل التي حدثت منذ قرون مضت لا تزال مستمرة حتى اليوم.

س: كم من الوقت تستمر الهزات الارتدادية عادة؟

ج: يمكن أن تختلف مدة الهزات الارتدادية من بضعة أيام إلى عدة سنوات، اعتماداً على حجم الزلزال الأولي.

س: ما هي الزلازل الثلاثة الهامة التي تم فحصها في الدراسة؟

ج: ركزت الدراسة على الزلازل التي ضربت الولايات المتحدة في الأعوام 1663، و1811-1812، و1886.

س: هل الزلازل الأخيرة في مناطق محددة مرتبطة بهذه الأحداث التاريخية؟

ج: نعم، وجدت الدراسة أن نسبة كبيرة من الزلازل في مناطق مثل ميسوري-كنتاكي وتشارلستون يمكن إرجاعها إلى الزلازل التي حدثت منذ قرون مضت.

س: لماذا من المهم مراقبة حركات الصدع والنشاط الزلزالي في الخلفية والهزات الارتدادية؟

ج: يعد رصد هذه العوامل أمرًا بالغ الأهمية لتقييم المخاطر الزلزالية بدقة ووضع استراتيجيات للتخفيف من الزلازل المحتملة في المستقبل.