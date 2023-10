اختراق جديد: مسرعات الجسيمات المصغرة تُحدث ثورة في البحث العلمي

توصل العلماء إلى اكتشاف رائد يمكن أن يغير عالم مسرعات الجسيمات كما نعرفها. على عكس المفهوم التقليدي للسيكلوترونات الضخمة والضخمة الموجودة في مختبرات متطورة، نجح الباحثون في تطوير مسرعات الجسيمات التي يمكن الآن وضعها في شريحة صغيرة، حتى أصغر من بنس واحد. لقد أصبح هذا الإنجاز الرائع ممكنًا من خلال استخدام أشعة الليزر والمواد العازلة، والتي حلت محل الحاجة إلى المجالات الكهربائية والمكونات المعدنية.

Conventional accelerators have long been restricted by the limitations of the peak fields that metallic surfaces can endure. However, by harnessing the unique properties of dielectric materials, which can withstand significantly higher fields but do not conduct electricity, scientists have unlocked immense potential for miniaturization. By fabricating a channel just 225 nanometers wide, in various sizes up to 0.5 millimeters in length, electrons are guided through this pathway, undergoing acceleration via the influence of short infrared laser pulses emitted on top of tiny silicon pillars.

وفي التجربة، دخل شعاع الإلكترون إلى القناة بطاقة قدرها 28,400 إلكترون فولت، لكنه خرج بشكل مذهل بزيادة كبيرة قدرها 40,700 إلكترون فولت. لقد شكلت عملية التصنيع المعقدة التي تنطوي على استخدام أعمدة بارتفاع XNUMX ميكرون تحديات كبيرة، لكن التطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا الرائدة هائلة. وتشمل مجالات التطبيق المحتملة علاجات السرطان الثورية، والمجهر الإلكتروني المتقدم للغاية، وتطوير أشعة الليزر المدمجة عالية الطاقة.

في حين أن تقنيات التصنيع النانوي المطلوبة لمسرعات الجسيمات المصغرة هذه قد لا تكون متاحة في البيئات اليومية في الوقت الحالي، فإن هذا الإنجاز يبشر بظهور فئة جديدة من الأجهزة التي يمكن أن تمهد الطريق لتطورات هائلة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية. وكما كان من الصعب ذات يوم تصور بناء الأشياء باستخدام الليزر، فإننا نشهد الآن فجر عصر جديد، حيث قد تصبح مسرعات الجسيمات المصغرة أداة شائعة للباحثين والمبتكرين على حد سواء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو مسرع الجسيمات؟

A particle accelerator is a scientific instrument that accelerates charged particles, such as electrons or protons, to high speeds using electromagnetic fields.

كيف تختلف مسرعات الجسيمات التقليدية عن تلك المصغرة؟

Traditional particle accelerators are large and bulky, requiring significant infrastructure and resources. In contrast, miniaturized particle accelerators are designed to fit onto a small chip, making them more compact and potentially more accessible.

What are dielectric materials?

المواد العازلة هي مواد عازلة لا توصل الكهرباء ولكن يمكنها تحمل المجالات الكهربائية العالية.

ما هي بعض التطبيقات المحتملة لمسرعات الجسيمات المصغرة؟

Miniaturized particle accelerators have the potential to revolutionize cancer treatment, electron microscopy, and the development of compact high-energy lasers, among other scientific and technological advancements.

هل مسرعات الجسيمات المصغرة متاحة على نطاق واسع؟

في الوقت الحاضر، لا تزال تقنيات التصنيع النانوي اللازمة لمسرعات الجسيمات المصغرة في مجال البحث والتطوير ولا يمكن الوصول إليها بسهولة للاستخدام اليومي. ومع ذلك، فإن هذا الاختراق قد يمهد الطريق للتطورات المستقبلية وتوافر هذه الأجهزة على نطاق أوسع.