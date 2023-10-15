أسر كسوف الشمس الجزئي بعض سكان نيو هامبشاير

استمتع بعض سكان نيو هامبشاير بحدث فلكي آسر يوم السبت، حيث شهد كسوف جزئي للشمس السماء. ووفقا لوكالة ناسا، كان الخسوف مرئيا في جميع الولايات الأمريكية الـ49 القارية، في انتظار الظروف الجوية المواتية.

انتقل السكان المحليون إلى صفحة New Hampshire ULocal على Facebook لمشاركة صورهم المذهلة للكسوف الذي تم التقاطه في مواقع مختلفة، بما في ذلك ميريماك ومانشستر وجيلمانتون. وخلال الحدث، مر القمر بين الأرض والشمس، مما تسبب في حجب جزئي للشمس. تم وصف التأثير الناتج بأنه "قضمة من الشمس"، حيث يغطي ظل القمر ما يقرب من 17٪ من الشمس أثناء الكسوف الأقصى في نيو هامبشاير.

بدأ الكسوف الجزئي للشمس حوالي الساعة 12:16 ظهرًا، ووصل إلى ذروته حوالي الساعة 1:34 ظهرًا، وانتهى حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر. وبينما كان هناك احتمال لوجود غطاء سحابي خلال الحدث، تمكن العديد من المراقبين المحظوظين في نيو هامبشاير من لمشاهدة هذا الحدث الفلكي النادر.

ومن المهم ملاحظة أن مراقبة كسوف الشمس يجب أن تتم بشكل آمن لحماية العينين من الأشعة الضارة. قدمت خبيرة الأرصاد الجوية جاكلين توماس نصائح حول الطرق الأكثر أمانًا لمشاهدة كسوف الشمس الجزئي.

يمكن لسكان نيو هامبشاير أن يتطلعوا إلى تجربة أخرى رائعة لكسوف الشمس في أقل من ستة أشهر، حيث من المقرر أن يحدث كسوف كلي للشمس.

مصادر:

- ناسا