كسوف جزئي للشمس سيكون مرئيًا في ثاندر باي

وفي يوم السبت، ستتاح لسكان ثاندر باي فرصة مشاهدة كسوف جزئي للشمس. بدءًا من الساعة 11:38 صباحًا، سيتم حجب ما يقرب من 34% من الشمس بظل القمر. وسيصل الكسوف إلى ذروته عند الساعة 12:52 ظهرا وينتهي عند الساعة 2:08 ظهرا. ويعرف هذا الحدث بالكسوف الحلقي، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس، مما يسبب حجب جزئي لأشعة الشمس. وعلى عكس الكسوف الكلي الذي يحجب الشمس تمامًا، فإن الكسوف الحلقي يغطي جزءًا منه فقط.

يوضح جو ماسترانجيلو، عضو مجموعة Thunder Bay Starchasers، وهي مجموعة محلية من عشاق علم الفلك، أنه نظرًا لبعد القمر الحالي عن الأرض، فإن الكسوف سيشبه لدغة مأخوذة من الشمس. لمراقبة المظهر "الحلقي" الكامل للشمس أثناء الكسوف الحلقي، يجب على المرء أن يكون موجودًا على طول مسار محدد من ولاية أوريغون إلى تكساس وعبر أجزاء من أمريكا الجنوبية.

بالنسبة للراغبين في مشاهدة كسوف الشمس الجزئي في ثاندر باي، يوصي ماسترانجيلو باستخدام نظارات الكسوف المصممة خصيصًا، والتي تكون أغمق بكثير من النظارات الشمسية العادية. ومن المهم تجنب النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة، لأن إشعاع الشمس يمكن أن يسبب تلف العين. وتنصح وكالة ناسا بعدم استخدام الكاميرات أو التلسكوبات أو المناظير أو أي جهاز بصري آخر لمشاهدة الشمس أثناء الكسوف، لأن الأشعة الشمسية المركزة يمكن أن تحترق من خلال المرشحات وتسبب إصابات خطيرة.

إذا لم تتمكن من الحصول على نظارات الكسوف، فهناك طرق بديلة مختلفة لمشاهدة الكسوف بشكل غير مباشر باستخدام العناصر الموجودة في المنزل أو من خلال إعادة التدوير. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الطرق [المصدر].

بشكل عام، يتمتع سكان ثاندر باي بفرصة الاستمتاع بالظاهرة السماوية المتمثلة في كسوف جزئي للشمس يوم السبت. تذكر إعطاء الأولوية لسلامة العين والاستمتاع بالعرض المذهل لعجائب الطبيعة.

التعاريف:

– الكسوف الحلقي: نوع من كسوف الشمس حيث يقع القمر بين الأرض والشمس، وينتج عنه حجب جزئي لأشعة الشمس، مما يترك مظهر “حلقة النار”.

– نظارات الكسوف: نظارات متخصصة مصممة خصيصاً لحماية العيون من أشعة الشمس الضارة أثناء الكسوف.

مصادر:

- ثاندر باي ستارتشيرز

- ناسا