الكسوف الحلقي: حدث سماوي مذهل

ستتاح لمراقبي السماء في جميع أنحاء العالم، يوم السبت، فرصة مشاهدة حدث سماوي نادر يعرف باسم الكسوف الحلقي. على عكس كسوف الشمس الكلي حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، مما يخلق لحظة من الظلام، فإن الكسوف الحلقي يترك "حلقة نار" ساحرة حول حواف القمر.

وتحدث هذه الظاهرة لأن قطر الشمس أكبر بنحو 400 مرة من قطر القمر، في حين أن الشمس أيضا أبعد بنحو 400 مرة عن الأرض. ونتيجة لذلك، عادة ما يكون القمر غير قادر على حجب الشمس تماما، مما يؤدي إلى كسوف حلقي حيث يبقى جزء صغير من الشمس مرئيا.

ومع ذلك، لن يتمكن الجميع من مشاهدة هذا الحدث الفريد. وبينما ستشهد كندا كسوفًا جزئيًا، فإن مناطق معينة فقط ستكون محظوظة بما يكفي لرؤية الكسوف الحلقي بكل مجده. وستتمتع كولومبيا البريطانية، على وجه الخصوص، بأفضل منظر، مع تغطية ما يقرب من 75٪ من الشمس في فانكوفر وفيكتوريا.

ولمراقبة الكسوف بشكل آمن، ينصح الخبراء بعدم النظر مباشرة إلى الشمس لأنها يمكن أن تسبب أضرارا جسيمة للعينين. وبدلاً من ذلك، يوصون بطرق مثل عرض صورة للشمس على قطعة من الورق باستخدام التلسكوب أو استخدام نظارات الكسوف المتخصصة. توفر الجمعية الفلكية الملكية الكندية نظارات كسوف آمنة للمشاهدة، أو يمكن أيضًا استخدام نظارات اللحام رقم 14.

بالنسبة لأولئك غير القادرين على الوصول إلى حماية العين المناسبة أو الذين يعانون من سوء الأحوال الجوية، ستكون هناك فرص للمشاهدة عبر الإنترنت. ستبث وكالة ناسا الكسوف على قناتها على اليوتيوب، وسيوفر مشروع التلسكوب الافتراضي تغطية حية من مواقع متعددة.

ويعتبر الكسوف الحلقي من الأحداث النادرة، ويحدث مرة كل سنتين إلى ثلاث سنوات تقريبًا عندما يكون القمر على المسافة الصحيحة من الأرض ويتوافق بشكل صحيح مع الشمس. لذا، لا تفوت فرصة مشاهدة هذا العرض الطبيعي المذهل وتذكر مراقبة الحدث بأمان.

المصدر: [الجمعية الفلكية الملكية الكندية، ناسا، مشروع التلسكوب الافتراضي]