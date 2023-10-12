استمتع بتجربة كسوف جزئي للشمس في عالم تيلوس للعلوم

تشهد سماء ألبرتا، يوم السبت، ظاهرة نادرة تتمثل في حدوث كسوف جزئي للشمس. يدعو عالم تيلوس للعلوم في إدمونتون، بالتعاون مع الجمعية الفلكية الملكية الكندية – إدمونتون، الجمهور لمشاهدة الكسوف بأمان من خلال عرض التلسكوب المجاني في مرصد RASC في حديقة التتويج.

يُعرف هذا الكسوف على وجه الخصوص باسم كسوف الشمس الحلقي، ليس لأنه يحدث سنويًا، ولكن لأن كلمة "حلقي" تشير إلى حلقة. ويوضح فرانك فلوريان، مدير أول القبة السماوية وعلوم الفضاء في شركة تيلوس وورلد أوف ساينس، أنه خلال هذا الخسوف يكون قرص القمر أصغر قليلا من قرص الشمس. ونتيجة لذلك، عندما يغطي القمر الشمس، تظهر حلقة من ضوء الشمس حول القمر، مما يخلق حلقة. ولهذا السبب يطلق عليه كسوف الشمس الحلقي.

ولسوء الحظ، فإن "حلقة النار"، التي تشير إلى الدائرة الساطعة من ضوء الشمس حول القمر، لن تكون مرئية إلا في مواقع قليلة على طول مسار ضيق على الأرض، وإدمونتون ليست على هذا الطريق. ومع ذلك، لا يزال بإمكان سكان إدمونتون الاستمتاع بكسوف جزئي للشمس، حيث يتم تغطية ما يقرب من 53% من سطح الشمس عند النقطة القصوى للكسوف عند الساعة 10:28 صباحًا.

ومن المهم أن نلاحظ أن النظر مباشرة إلى الشمس أمر خطير للغاية، خاصة أثناء كسوف الشمس. يحذر فلوريان من أنه حتى في اليوم العادي، من المضر النظر إلى الشمس بدون نظارات واقية مناسبة. لمشاهدة الكسوف بأمان، يشجع فلوريان الناس على زيارة المركز العلمي واستخدام التلسكوبات ونظارات المشاهدة المتوفرة.

ومن المتوقع أن يستمر كسوف الشمس الجزئي لمدة ساعتين و27 دقيقة، يبدأ عند الساعة 9:17 صباحا وينتهي عند الساعة 11:44 صباحا، على أن تحدث أقصى نقطة للكسوف عند الساعة 10:28 صباحا مدخل المرصد في تيلوس وورلد أوف. العلوم يوم السبت مجانا.

مصادر:

– عالم تيلوس للعلوم – إدمونتون

– الجمعية الفلكية الملكية الكندية – إدمونتون