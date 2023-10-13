كسوف جزئي للشمس يزين السماء صباح الغد

صباح الغد، سيشهد كسوف جزئي للشمس أنظار مراقبي السماء، مع مرور القمر أمام الشمس. ومن المتوقع أن يبدأ الخسوف عند الساعة 9:13 صباحًا ويصل إلى ذروته عند الساعة 10:29 صباحًا.

هنا في ميديسين هات سنشاهد القمر يغطي حوالي 60% من الشمس في أقصى حد له. ومع ذلك، فإن بعض الأفراد المحظوظين في أجزاء أخرى من العالم سيختبرون تأثير "حلقة النار" المذهلة، حيث يكون القمر محاذيًا تمامًا داخل الشمس.

ومن المهم الإشارة إلى أن مشاهدة كسوف الشمس مباشرة بالعين المجردة يمكن أن يسبب أضرارا جسيمة للعين. يؤكد لوكاس جورنيزيويتش، وهو مصور ومطارد للكسوف، على أهمية استخدام وسائل حماية مناسبة للعين، مثل نظارات الكسوف أو ظل اللحام رقم 14. تعتبر هذه التدابير الوقائية ضرورية لتجنب أي ضرر محتمل لأعيننا خلال هذا الحدث السماوي.

ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيلقي بظلاله على سطح الأرض. تحدث هذه الظاهرة الطبيعية كل 18 شهرًا تقريبًا وتوفر عرضًا مرئيًا رائعًا لعشاق علم الفلك.

لذا، أحضروا نظارات الكسوف الخاصة بكم واستعدوا لمشاهدة هذا العرض السماوي المذهل صباح الغد. وتذكر دائمًا إعطاء الأولوية لسلامة عينيك عند مراقبة مثل هذه الأحداث.

مصادر:

- الصورة مجاملة لوكاس جورنيسيويتش

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