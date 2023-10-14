سكان جنوب غرب كولومبيا البريطانية يتمتعون بموقع رئيسي لمشاهدة كسوف الشمس

يتمتع سكان جنوب غرب كولومبيا البريطانية بأفضل نقطة مراقبة لمشاهدة كسوف الشمس على شكل حلقة النار. ويحدث هذا النوع من الكسوف عندما يمر القمر أمام الشمس لكنه لا يغطيها بالكامل، مما يؤدي إلى ظهور حلقة نارية حول القمر المظلم. ومن المقرر أن يبدأ الكسوف عند الساعة 8:08 صباحا، ويصل إلى ذروته حوالي الساعة 9:20 صباحا، وينتهي عند الساعة 10:38 صباحا في فانكوفر. ومع ذلك، قد يعيق المشاهدون توقعات الطقس، التي تتنبأ بالغيوم والأمطار في معظم أنحاء جنوب غرب كولومبيا البريطانية

وخلال الكسوف، من المتوقع أن يحجب القمر جزءًا كبيرًا من الشمس، تتراوح تغطيته من 70 إلى 80 بالمائة في بعض مناطق جنوب غرب كولومبيا البريطانية. وستشهد بقية المقاطعة تغطية تتراوح بين 50 إلى 70 بالمائة. تشير لورا فلين، أستاذة الفيزياء في جامعة كوانتلين بوليتكنيك، إلى أنه إذا ثبت أن الطقس يمثل مشكلة، فستتاح لأمريكا الشمالية فرصة أخرى لمشاهدة كسوف الشمس الكامل في 8 أبريل 2024. وسيكون حدث 2024 مرئيًا في أجزاء من أونتاريو، كيبيك، نيو برونزويك، جزيرة الأمير إدوارد، ونيوفاوندلاند ولابرادور.

وعلى أمل الحصول على سماء صافية، أعرب فلين عن تفاؤله بأن سكان كولومبيا البريطانية لن يضطروا إلى الانتظار أو السفر لمشاهدة كسوف آخر شخصيًا. وإدراكًا لأهمية الحدث، تستضيف جامعة كوانتلين بوليتكنيك، حدثًا للمشاهدة للتأكد من أن الناس يمكنهم مراقبته بأمان. ومن المهم أن نلاحظ أنه لا ينبغي للمشاهدين النظر مباشرة إلى الشمس، حتى أثناء الكسوف. يؤكد فلين على خطر تلف العين نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة. ونصحت الجامعة الحضور بتوخي الحذر وعدم الانبهار بالكسوف، لأن ذلك قد يؤدي إلى التحديق لفترة طويلة وإلحاق الضرر بالعينين.

المصدر: الصحافة الكندية