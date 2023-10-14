يتمتع المقيمون في جنوب غرب كولومبيا البريطانية برؤية مثالية لكسوف الشمس

يتمتع سكان جنوب غرب كولومبيا البريطانية بأفضل فرصة لمشاهدة كسوف الشمس الدائري الناري في 14 أكتوبر 2023. ويحدث هذا النوع من الكسوف عندما يمر القمر أمام الشمس، مما يخلق حلقة نارية حول القمر المظلم. وسيبدأ الكسوف عند الساعة 8:08 صباحًا، ويصل إلى ذروته عند حوالي الساعة 9:20 صباحًا، وينتهي عند الساعة 10:38 صباحًا في فانكوفر. إلا أن توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى ظهور سحب وزخات مطرية على المنطقة، مما قد يؤدي إلى إعاقة الرؤية.

في حين أن جنوب غرب كولومبيا البريطانية سيشهد تغطية شمسية بنسبة 70 إلى 80 بالمائة، يمكن أن تتوقع بقية المقاطعة تغطية بنسبة 50 إلى 70 بالمائة. تنصح لورا فلين، أستاذة الفيزياء في جامعة كوانتلين بوليتكنيك، سكان أمريكا الشمالية بعدم القلق إذا فاتتهم هذا الحدث بسبب الطقس. ومن المقرر أن يحدث كسوف الشمس الكامل في 8 أبريل 2024، وسيكون مرئيًا في أجزاء من أونتاريو وكيبيك ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ونيوفاوندلاند ولابرادور.

ويظل فلين يأمل في أن صافية السماء قبل أن يصل الكسوف إلى ذروته، مما يسمح لسكان كولومبيا البريطانية بمراقبة الظاهرة دون الحاجة إلى الانتظار أو السفر. ولضمان السلامة أثناء الحدث، تستضيف الجامعة حدثًا للمشاهدة وتذكر الناس بعدم النظر مباشرة إلى الشمس. التحديق في الشمس، حتى أثناء الكسوف، يمكن أن يؤدي إلى تلف العينين.

نُشر هذا التقرير من قبل The Canadian Press لأول مرة في 14 أكتوبر 2023.

مصادر:

- الصحافة الكندية