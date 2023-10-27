لا تفوتوا مشاهدة الخسوف الجزئي للقمر صباح الغد في تايوان!

صباح الغد، سيكون لدى سكان تايوان وجزرها النائية فرصة رائعة لمشاهدة خسوف جزئي للقمر، إذا سمح الطقس بذلك. وأكدت إدارة الأرصاد الجوية المركزية أن الحدث السماوي سيحدث من الساعة 2 صباحًا حتى 6:28 صباحًا، عندما تصطف الأرض بين الشمس والقمر، مما يعيق إضاءة القمر جزئيًا.

أثناء خسوف القمر، تحجب الأرض ضوء الشمس، مما يلقي بظله على القمر. توضح CWA أن القمر سيمر بخمس مراحل خلال هذا الخسوف، ومن المتوقع أن تكون المراحل الأربع الأولى مرئية في تايوان.

وستبدأ المرحلة الأولية، المعروفة باسم الكسوف شبه الظلي، في الساعة الثانية صباحًا. خلال هذه المرحلة، سيغطي شبه ظل الأرض سطح القمر تدريجيًا. ومع ذلك، نظرًا لعدم وضوح الصورة ومحدودية نطاقها، قد يكون من الصعب مراقبتها دون مساعدة مناظير أو تلسكوب.

تبدأ المرحلة الثانية في الساعة 3:35 صباحًا، حيث يتم تفعيل ظل الأرض، مما يؤدي إلى إظلام الزاوية الجنوبية الشرقية للقمر. وفي الساعة 4:14 صباحًا، ستغطي منطقة الظل الجزء الأكبر من القمر، والذي يشكل حوالي 13% من سطحه. وأخيرًا، عند الساعة 4:54 صباحًا، ينتهي الخسوف الجزئي حيث لم يعد ظل الأرض يحجب القمر. بحلول الساعة 6:28 صباحًا، سينتهي الخسوف شبه الظلي تمامًا حيث تتوقف الأرض عن إلقاء ظلها على القمر.

وللأسف، لن تكون المرحلة الأخيرة من خسوف القمر شبه الظلي، التي تحدث من الساعة 6:03 صباحًا في جزيرة أوركيد (لانيو) إلى الساعة 6:20 صباحًا في مقاطعة كينمن، مرئية بسبب غروب القمر فوق الأفق الغربي.

لعشاق مراقبة النجوم، حددوا تقويمكم لليلة من 7 إلى 8 سبتمبر 2025. كشفت وكالة الفضاء الكندية أن خسوفًا كليًا للقمر سيحدث خلال هذا الوقت، مما يوفر فرصة استثنائية أخرى لمشاهدة هذا الحدث الفلكي المذهل.

لا تنسوا تجهيز منظاركم أو تلسكوبكم، وترقبوا سماء صافية للاستمتاع بالمشهد المذهل لخسوف القمر الجزئي صباح الغد في تايوان!

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو خسوف القمر؟

ج: يحدث خسوف القمر عندما تصطف الأرض بين الشمس والقمر، وتلقي بظلها على القمر.

س: هل يمكن رؤية خسوف القمر بالعين المجردة؟

ج: نعم، يمكن رؤية خسوف القمر بالعين المجردة، مع اختلاف الرؤية والتفاصيل.

س: متى سيكون خسوف القمر القادم في تايوان؟

ج: خسوف القمر القادم الذي يمكن رؤيته من تايوان هو خسوف كلي للقمر من المقرر أن يحدث في الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر 2025.

س: ما هي المراحل المختلفة لخسوف القمر؟

ج: يتكون خسوف القمر من مراحل مختلفة: خسوف شبه الظل، وخسوف جزئي، وخسوف كلي، اعتمادًا على مقدار القمر الذي يغطيه ظل الأرض.