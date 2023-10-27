فرحة سماوية: شاهد أعجوبة خسوف القمر الجزئي

بعد أن أذهل كسوف الشمس الحلقي الأخير المتفرجين في أجزاء مختارة من نصف الكرة الغربي، ينتظر مراقبو السماء في جميع أنحاء العالم الآن بفارغ الصبر مشهدًا سماويًا آخر - خسوفًا جزئيًا للقمر. هذه الظاهرة الفلكية الآسرة، التي تحدث عندما تتحرك الأرض بين الشمس والقمر، تلقي بظلالها على سطح القمر، من المقرر أن تحدث ليلة 28 أكتوبر، وتستمر حتى الساعات الأولى من يوم 29 أكتوبر.

أين يمكنك أن تتعجب من خسوف القمر الجزئي؟

سيكون هذا الحدث الساحر مرئيًا من العديد من المواقع، التي تمتد عبر أمريكا الجنوبية وشمال شرق أمريكا الشمالية وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وعبر المحيط الأطلسي وجنوب المحيط الهادئ والمحيط الهندي. ومع تقدم الليل ستزين بداية الخسوف سماء أستراليا وشمال المحيط الهادئ والأجزاء الشرقية من روسيا. وعلى العكس من ذلك، فمع صعود القمر، ستكون نهاية الخسوف مرئية بالنسبة لأولئك الذين يقعون في جنوب المحيط الأطلسي وشمال المحيط الأطلسي والمناطق الشرقية من البرازيل وكندا.

خسوف القمر في الهند: علاج خاص لمراقبي النجوم

وستتمتع الهند أيضًا بشرف مشاهدة المشهد بأكمله، مما يوفر فرصة فريدة لمراقبي النجوم وعلماء الفلك على حدٍ سواء. وأكد شيلبي جوبتا، المسؤول العلمي في MP Birla Planetarium في كولكاتا، أن خسوف القمر الكامل سيكون مرئيًا من جميع أنحاء الهند. ومن المتوقع أن تحدث المرحلة الكاملة للقمر، عندما يكون مضاء بالكامل وفي مواجهة الشمس في مداره حول الأرض، في 29 أكتوبر، الأحد الساعة 1:54 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

فهم آلية خسوف القمر

يحدث خسوف القمر في يوم اكتمال القمر عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في خط مستقيم وفي نفس المستوى. تميل طائرات الشمس والأرض والأرض والقمر بزاوية قدرها 5 درجات لبعضها البعض. عندما تتقاطع هذه المستويات، ويكون القمر بالقرب من أو عند عقد التقاطع، يحدث الكسوف.

يتكون ظل الأرض من منطقتين مميزتين - منطقة الظل، المنطقة المظلمة الداخلية، وشبه الظل، المنطقة الخارجية الفاتحة. خلال هذا الحدث السماوي، سوف يمر القمر عبر كل من منطقة الظل والظل، مما يؤدي إلى خسوف قمري مشترك وجزئي. يعد هذا الحدث المذهل بأن يكون أعجوبة آسرة لجميع المحظوظين بما يكفي لمشاهدته.

أسئلة وأجوبة:

س: أين يمكن رؤية خسوف القمر الجزئي؟

ج: سيكون الكسوف مرئيًا من أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك أمريكا الجنوبية وشمال شرق أمريكا الشمالية وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا وفوق المحيط الأطلسي وجنوب المحيط الهادئ والمحيط الهندي.

س: ما هي المدن الهندية التي ستشهد خسوف القمر الجزئي؟

ج: في الهند، سيكون الكسوف بأكمله مرئيًا، مما يوفر فرصة فريدة لمراقبي النجوم وعلماء الفلك على حدٍ سواء. ستحدث المرحلة الكاملة للقمر في 29 أكتوبر، الأحد الساعة 1:54 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

س: ما سبب خسوف القمر؟

ج: يحدث خسوف القمر عندما تصطف الشمس والأرض والقمر في خط مستقيم وفي نفس المستوى. تؤدي هذه المحاذاة إلى إلقاء الأرض بظلها على القمر، مما يؤدي إلى خسوف القمر.

س: ما هما منطقتا ظل الأرض أثناء خسوف القمر؟

ج: يتكون ظل الأرض من المنطقة الداخلية الداكنة التي تسمى الظل والمنطقة الخارجية الفاتحة المعروفة باسم الظل.