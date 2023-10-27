يترقب مراقبو النجوم وعشاق علم الفلك بفارغ الصبر الحدث السماوي القادم الذي من المقرر أن يزين سماء الليل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وفي يومي 28 و29 أكتوبر، سيحدث خسوف جزئي للقمر، بعد الكسوف الحلقي للشمس الذي حدث في 14 أكتوبر.

خلال الخسوف، سيدخل القمر لأول مرة إلى منطقة شبه الظل عند الساعة 11:31 مساء يوم 28 أكتوبر، تليها المرحلة المظلية التي تبدأ عند الساعة 1:05 صباحًا وتنتهي عند الساعة 2:24 صباحًا يوم 29 أكتوبر. وستكون هذه الظاهرة السماوية غير العادية مرئية من جميع أنحاء البلاد حوالي منتصف الليل.

وكما أكد مركز الأرصاد الجوية في بوبانسوار، فإن الخسوف سيكون خسوفًا جزئيًا للقمر، حيث سيقع القمر تحت ظل الأرض. وستمتد مدة الخسوف حوالي ساعة وتسع عشرة دقيقة، بقوة 0.126.

وستمتد رؤية الكسوف عبر منطقة واسعة تشمل غرب المحيط الهادئ، وأستراليا، وآسيا، وأوروبا، وإفريقيا، وشرق أمريكا الجنوبية، وشمال شرق أمريكا الشمالية، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، وجنوب المحيط الهادئ. وعلى الرغم من أن قرص القمر لن تتم تغطيته سوى بحوالي ستة بالمائة، إلا أنه يمكن رؤية هذا الحدث الآسر بالعين المجردة، وفقًا لعالم الفلك الشهير سوبهندو باتنايك.

وبالنظر إلى المستقبل، سيحدث الخسوف القمري التالي المرئي من الهند في 7 سبتمبر 2025، وسيكون خسوفًا كليًا للقمر. حدث خسوف القمر الأخير الذي يمكن رؤيته من البلاد في 8 نوفمبر 2022 وكان خسوفًا كليًا. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أنه سيكون هناك خسوفان للشمس وخسوفان للقمر في عام 2024، فلن يكون أي منهما مرئيًا من الهند.

مع اقتراب التاريخ، تأكد من وضع علامة على التقويم الخاص بك واغتنم الفرصة لمشاهدة السحر المذهل للعالم السماوي. إنه مشهد سيتركك بالتأكيد في حالة من الرهبة من العجائب الموجودة خارج كوكبنا.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو خسوف القمر؟

خسوف القمر هو حدث سماوي يحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، مما يتسبب في سقوط القمر تحت ظل الأرض.

2. ما هو خسوف القمر الجزئي؟

خسوف القمر الجزئي هو نوع من خسوف القمر حيث يتم تغطية جزء فقط من القمر بظل الأرض.

3. هل يمكن رؤية خسوف القمر بالعين المجردة؟

نعم يمكن رؤية خسوف القمر بالعين المجردة. ومع ذلك، فمن المستحسن دائمًا العثور على موقع بعيدًا عن أضواء المدينة الساطعة للاستمتاع بالمشهد بشكل كامل.

4. متى يمكن رؤية خسوف القمر القادم من الهند؟

ومن المقرر أن يحدث خسوف القمر التالي الذي يمكن رؤيته من الهند في 7 سبتمبر 2025، وسيكون خسوفًا كليًا للقمر.

5. هل سيكون هناك كسوف مرئي في عام 2024؟

نعم، سيكون هناك خسوفان للشمس وخسوفان للقمر في عام 2024. ومع ذلك، لن يكون أي منهما مرئيًا من الهند.