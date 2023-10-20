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خسوف جزئي للقمر سيكون مرئيًا في الهند يومي 28 و29 أكتوبر 2023

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 20، 2023
خسوف جزئي للقمر سيكون مرئيًا في الهند يومي 28 و29 أكتوبر 2023

ومن المقرر أن يحدث خسوف جزئي للقمر يومي 28 و29 أكتوبر 2023، على أن تبدأ المرحلة المظلمة في الساعات الأولى من يوم 29. وسيكون هذا الخسوف مرئيًا من جميع أنحاء الهند حوالي منتصف الليل. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة المظلمة من الكسوف في الساعة 01:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 أكتوبر وتنتهي الساعة 02:24 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وستكون مدة الخسوف حوالي ساعة و1 دقيقة، بقوة صغيرة تبلغ 19.

وسيكون هذا الخسوف القمري مرئيا في عدة مناطق حول العالم، بما في ذلك غرب المحيط الهادئ، وأستراليا، وآسيا، وأوروبا، وإفريقيا، وشرق أمريكا الجنوبية، وشمال شرق أمريكا الشمالية، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، وجنوب المحيط الهادئ.

ومن المهم أن نلاحظ أن خسوف القمر يحدث في يوم اكتمال القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، وتكون الأجسام الثلاثة في محاذاة واحدة. ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يقع القمر بأكمله تحت الظل المظلي للأرض، بينما يحدث الخسوف الجزئي للقمر عندما يقع جزء فقط من القمر تحت ظل الأرض.

وفي الهند، سيكون خسوف القمر القادم بعد هذا الحدث يوم 07 سبتمبر 2025، والذي سيكون خسوفًا كليًا للقمر. آخر خسوف للقمر يمكن رؤيته من الهند حدث في 8 نوفمبر 2022، وكان خسوفًا كليًا.

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By غابرييل بوتا

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