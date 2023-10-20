سيحدث خسوف جزئي للقمر يومي 28 و29 أكتوبر 2023

من المقرر أن يحدث خسوف جزئي للقمر، والمعروف أيضًا باسم شاندرا غراهان، يومي 28 و29 أكتوبر 2023. وسيبدأ خسوف القمر بدخول القمر إلى شبه الظل في منتصف ليل 28 أكتوبر، وستبدأ المرحلة المظلية في منتصف الليل. الساعات الأولى من يوم 29. سيكون هذا الحدث السماوي مرئيًا من جميع أنحاء الهند حوالي منتصف الليل.

بسبب خسوف القمر، سوف يقوم سومناث ماندير وجميع المنديرين التابعين لصندوق شري سومناث بتعليق احتفالات البوجا المنتظمة في 28 أكتوبر بعد صلاة الظهيرة.

وسيكون الخسوف مرئيا في منطقة واسعة تغطي غرب المحيط الهادئ، وأستراليا، وآسيا، وأوروبا، وإفريقيا، وشرق أمريكا الجنوبية، وشمال شرق أمريكا الشمالية، والمحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، وجنوب المحيط الهادئ.

ستبدأ المرحلة المظلمة من الكسوف في الساعة 01:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 أكتوبر وستنتهي الساعة 02:24 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وستكون مدة الخسوف ساعة و1 دقيقة، وبقوة صغيرة جدًا تبلغ 19.

ومن الجدير بالذكر أن خسوف القمر التالي المرئي من الهند سيحدث في 07 سبتمبر 2025 وسيكون خسوفًا كليًا للقمر. حدث خسوف القمر السابق الذي يمكن رؤيته من الهند في 8 نوفمبر 2022 وكان خسوفًا كليًا.

يحدث خسوف القمر في يوم اكتمال القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، وتكون الأجسام الثلاثة في محاذاة. ويحدث الخسوف الكلي للقمر عندما يدخل القمر بأكمله في الظل المظلي للأرض، بينما يحدث الخسوف الجزئي للقمر عندما يقع جزء فقط من القمر تحت ظل الأرض.

المصدر: ديشجوجارات