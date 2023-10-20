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سيحدث الخسوف الجزئي للقمر في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2023

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 20، 2023
سيحدث الخسوف الجزئي للقمر في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر 2023

ومن المقرر أن يحدث حدث سماوي يومي 28 و29 أكتوبر 2023، حيث من المتوقع حدوث خسوف جزئي للقمر. يحدث هذا الحدث، المعروف أيضًا باسم خسوف القمر شبه الظلي، عندما تصطف الشمس والأرض والقمر بطريقة تلقي الأرض بظلالها على القمر، مما يجعله يبدو أكثر قتامة.

وخلال هذا الخسوف، سيتم تغطية جزء فقط من القمر بظل الأرض، مما يؤدي إلى تعتيم جزئي لسطوعه المعتاد. ومن المهم الإشارة إلى أن هذا النوع من الخسوف يختلف عن خسوف القمر الكلي، حيث يكون القمر مغطى بالكامل بظل الأرض.

ومن المتوقع أن يحدث الخسوف الجزئي للقمر على مدى عدة ساعات، مع حدوث ذروة الرؤية في وقت متأخر من المساء أو في الصباح الباكر حسب المنطقة الزمنية للبلاد. وفي الهند، من المقرر أن يبدأ الخسوف ليلة 28 أكتوبر ويستمر حتى الصباح الباكر من يوم 29 أكتوبر.

وستتاح للمراقبين في الهند فرصة مشاهدة القمر يفقد سطوعه تدريجيا مع دخوله في ظل الأرض. هذه الظاهرة هي تذكير بالأحداث السماوية المذهلة التي تحدث في عالمنا وتمثل فرصة فريدة لمراقبي النجوم وعشاق علم الفلك لمراقبة وتقدير عجائب نظامنا الشمسي.

ومن المهم اتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء مراقبة الكسوف لحماية عينيك من أشعة الشمس المباشرة. يوصى باستخدام نظارات كسوف الشمس أو غيرها من المرشحات الشمسية المعتمدة لمنع أي ضرر محتمل لبصرك.

لذا، حدد تقويمك لعطلة نهاية الأسبوع من 28 إلى 29 أكتوبر 2023، وخذ الوقت الكافي لمشاهدة الجمال الساحر للكسوف الجزئي للقمر. إنها فرصة للتواصل مع العالم الطبيعي والاستمتاع بالعجائب المذهلة التي يقدمها عالمنا.

مصادر:
– تعليم الهند | آخر أخبار التعليم | الأخبار التربوية العالمية | آخر الأخبار التربوية (المصدر)
– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) (المصدر)

By غابرييل بوتا

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