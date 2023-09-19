مسبار باركر الشمسي التابع لناسا يرصد قذفًا قويًا للكتلة الإكليلية

طار مسبار باركر الشمسي التابع لناسا مؤخرًا عبر قذف كتلي إكليلي قوي (CME) بالقرب من الشمس، مما يوفر بيانات قيمة حول كيفية تفاعل بلازما الشمس مع الغبار بين الكواكب. يعد هذا الـ CME واحدًا من أكثر الـ CME المسجلة كثافة على الإطلاق. ولأول مرة، لاحظ المسبار التفاعل بين الانبعاث الإكليلي الإكليلي والغبار الموجود بين الكواكب، مما سلط الضوء على ظاهرة تم وضعها نظريًا قبل عقدين من الزمن، ولكن لم يتم ملاحظتها من قبل.

تم نشر تحليل البيانات التي جمعها المسبار أثناء الرحلة في مجلة الفيزياء الفلكية. وخلص العلماء الذين يدرسون الانبعاث الإكليلي إلى أنه قام بإزالة الغبار الموجود بين الكواكب على مسافة حوالي 6 ملايين ميل من الشمس. ومع ذلك، فإن الفضاء الذي تم تنظيفه سرعان ما امتلأ بمزيد من الغبار بين الكواكب.

قدمت كاميرا Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) رؤية للانبعاث الإكليلي الإكليلي أثناء مرور المركبة الفضائية من خلاله. في البداية، التقطت الكاميرا منظرًا هادئًا للفضاء السحيق، لكنها سرعان ما أصبحت مزدحمة بالضوء الساطع مع مرور خصلات من المواد.

ويحقق مسبار باركر الشمسي اكتشافات مهمة منذ إطلاقه في عام 2018. وفي عام 2021، قام بأول اتصال مباشر مع هالة الشمس وقام بدراسة الرياح الشمسية. سمي المسبار على اسم يوجين باركر، الذي افترض وجود الرياح الشمسية، وأكمل المسبار تحليقه السادس حول كوكب الزهرة في أغسطس 2022 وسيواصل جمع رؤى جديدة حول ديناميكيات الشمس خلال مهمته المستمرة.

مصادر:

- مسبار باركر الشمسي التابع لناسا يحل لغزًا طويل الأمد حول الشمس، ناسا