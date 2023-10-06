يواصل مسبار باركر الشمسي استكشاف أسرار الشمس

نجح مسبار باركر الشمسي في الاقتراب السابع عشر من الشمس، حيث وصل إلى مسافة 17 مليون كيلومتر فقط (7.26 مليون ميل) من الغلاف الضوئي للشمس. يمثل هذا الإنجاز الأحدث في سلسلة من الإنجازات المذهلة التي حققها المسبار، بما في ذلك أن يصبح أول مركبة فضائية تطير عبر الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) وتظل على قيد الحياة.

خلال اقترابه الثالث عشر من الشمس في 13 سبتمبر 5، مر مسبار باركر الشمسي عبر انبعاث إكليلي إكليلي، جامعًا بيانات قيمة حول سرعة وكثافة موجة الصدمة. لو اصطدمت هذه الكتلة الإكليلية بالأرض، لتسببت في أضرار جسيمة لأنظمة الاتصالات وشبكات الكهرباء.

تم تصميم مسبار باركر الشمسي، المجهز بدرع لحماية أجهزته من درجات حرارة تصل إلى 1400 درجة مئوية، لدراسة الهالة الشمسية وتسارع الرياح الشمسية أثناء مغادرتها الشمس. ويأمل العلماء في فهم بنية الشمس، والمجالات المغناطيسية التي تؤثر على تدفق البلازما، وآلية نقل الجسيمات النشطة المنبعثة من الشمس.

تعد الانبعاثات الكتلية الإكليلية أحداثًا قوية يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على الغلاف المغناطيسي للأرض، مما يتسبب في تعطيل الاتصالات والشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى إنتاج عروض جميلة للشفق القطبي. ومن خلال دراسة الانبعاث الإكليلي الكتلي، يهدف علماء الفيزياء الشمسية إلى تطوير قدرات التنبؤ بهذه العواصف الشمسية والحصول على نظرة ثاقبة للقوى التي تحركها.

ومن المتوقع أن تستمر مهمة باركر سولار بروب حتى منتصف عام 2025، حيث تتبع المركبة الفضائية مدارات قريبة حول الشمس وتقوم بتحليق إضافي حول كوكب الزهرة. ستوفر البيانات التي يجمعها المسبار رؤى قيمة حول الرياح الشمسية وتعزز فهمنا للعمليات التي تدفعها عبر النظام الشمسي.

مصادر:

- ناسا - مسبار باركر الشمسي يحدد المسافة وعلامات السرعة عند التأرجح السابع عشر للشمس

- ناسا - ملاحظات قريبة من الشمس في الموقع واستشعار عن بعد لقذف كتلة إكليلية وتأثيرها على صفيحة تيار الغلاف الشمسي