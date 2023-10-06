يواصل مسبار باركر الشمسي استكشاف أسرار الشمس

حقق مسبار باركر الشمسي، وهو مركبة فضائية أطلقتها وكالة ناسا، إنجازًا آخر من خلال اقترابه السابع عشر من الشمس. وخلال هذا الاقتراب، وصل إلى مسافة 17 مليون كيلومتر من سطح الشمس. وهذا مجرد واحد من سلسلة إنجازات المسبار، الذي أصبح مؤخرًا أول مركبة فضائية تطير عبر الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) وتجمع البيانات. حدث لقاء الانبعاث الإكليلي خلال اقتراب المسبار الثالث عشر من الشمس.

يرجع نجاح مسبار باركر الشمسي في دراسة الشمس جزئيًا إلى تحليقه بالقرب من كوكب الزهرة بمساعدة الجاذبية في أواخر أغسطس. وسمحت هذه المناورة للمركبة الفضائية بالاقتراب من الشمس بسرعة مذهلة تبلغ 635,266 كيلومترًا في الساعة. وعلى الرغم من الظروف القاسية التي يواجهها، مع درجات حرارة تصل إلى 1,400 درجة مئوية، فإن أدوات المسبار محمية بدرع يسمح لها بالعمل في بيئة درجة حرارة الغرفة شبه الطبيعية.

الهدف الأساسي لمهمة باركر سولار بروب هو فهم الإكليل الشمسي والغلاف الجوي الخارجي للشمس والعمليات التي تعمل على تسخينه. ويأمل العلماء أيضًا في الحصول على معلومات ثاقبة حول تسارع الرياح الشمسية، وهي عبارة عن تيار من الجسيمات المشحونة التي تتدفق من الشمس. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المسبار لدراسة الجسيمات النشطة المنبعثة من الشمس وتحديد كيفية نقلها.

الانفجارات الكتلية الإكليلية، وهي أحداث قوية تطلق كميات هائلة من البلازما في الفضاء، لها تأثيرات كبيرة على الأرض. ويمكن أن تسبب اضطرابات في المجال المغناطيسي لكوكبنا، مما يؤدي إلى ظواهر مثل الشفق القطبي وتعطيل أنظمة الاتصالات والطاقة. يهتم العلماء بفهم القوى الكامنة وراء هذه العواصف الشمسية واستخدام تلك المعرفة لتحسين التوقعات.

وقد وفرت المواجهة الأخيرة بين مسبار باركر الشمسي وانبعاث الانبعاث الإكليلي بيانات قيمة حول سرعة وكثافة المادة المقذوفة. على الرغم من أن الأرض لم تتأثر بشكل مباشر بهذا الانبعاث الإكليلي، إلا أن البيانات التي جمعها المسبار تساهم في فهم أفضل لهذه الأحداث وتأثيراتها المحتملة.

بفضل الدرع الحراري الفريد ونظام الحماية الحرارية، يستطيع Parker Solar Probe تحمل الظروف القاسية بالقرب من الشمس. ستواصل المركبة الفضائية مداراتها القريبة حول الشمس، مع خطط لـ 24 ممرًا للحضيض الشمسي قبل انتهاء المهمة في منتصف عام 2025. وستسلط البيانات التي يجمعها المسبار الضوء على الرياح الشمسية والعمليات التي تدفعها في جميع أنحاء النظام الشمسي.

المصدر: الكون اليوم