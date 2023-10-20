مواقف الوالدين تجاه المشاركة في أبحاث الجينوم للأطفال الأصحاء

استكشفت دراسة حديثة مواقف الوالدين تجاه مشاركة أطفالهم الأصحاء في البحوث الجينية وتوقعاتهم لعودة النتائج. يهدف البحث إلى فهم آراء الآباء الذين كانوا يشاركون في شبكة أبحاث الرعاية الأولية ولديهم أطفال أصحاء. أجرت الدراسة مقابلات هاتفية شبه منظمة مع 26 من الآباء، وتحليل النصوص موضوعيا.

ظهرت ثلاثة مواضيع رئيسية من المقابلات. كان الموضوع الأول هو المعاملة بالمثل، حيث أعرب الآباء عن تفضيلهم لتلقي نتائج الطفولة القابلة للتنفيذ طبيًا كبادرة متبادلة لمشاركتهم في البحث. ويتوقعون أيضًا إعادة الاتصال بهم بمرور الوقت للحصول على أي معلومات أو تحديثات إضافية. واستكشف الموضوع الثاني التأثيرات النهائية للاختبارات الجينية. كان لدى الآباء آمال في الحصول على فوائد سريرية مستقبلية لأطفالهم ولكنهم كانوا قلقين أيضًا بشأن خطر التمييز الجيني. لقد أرادوا التأكد من أن المشاركة في أبحاث الجينوم لن يكون لها أي عواقب سلبية على مستقبل أطفالهم.

وكان الموضوع الثالث هو القوة والتمكين. شعر بعض الآباء بالتمكين من خلال المشاركة في الأبحاث الجينومية، لأنها سمحت لهم باتخاذ إجراءات وقائية لأطفالهم وأفراد الأسرة الآخرين. لقد رأوا أنها فرصة لاتخاذ قرارات مستنيرة وربما تجنب المخاطر الصحية المحتملة. ومع ذلك، كان الآباء الآخرون مترددين في الحد من استقلالية أطفالهم من خلال المشاركة في الأبحاث التي يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف حالات طبية أو استعدادات وراثية.

إن فهم هذه المواقف والتوقعات يمكن أن يساعد في إثراء الأساليب التي تركز على المشاركين في أبحاث الجينوم. يمكن للباحثين أخذ هذه التوترات في الاعتبار عند تصميم الدراسات لتحسين عملية صنع القرار والمشاركة لدى الوالدين مع تعظيم فائدة النتائج. بالإضافة إلى ذلك، فإن معالجة المخاوف المتعلقة بالتمييز الجيني وتعزيز الاستقلالية في صنع القرار يمكن أن يزيد من تعزيز رغبة الآباء في المشاركة في البحوث الجينية مع أطفالهم الأصحاء.

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