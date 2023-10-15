وجدت الدراسة أن تدخلات الوالدين فقط فعالة في علاج السمنة لدى الأطفال

تعد السمنة لدى الأطفال مصدر قلق متزايد، لأنها غالبًا ما تستمر حتى مرحلة البلوغ وتطرح العديد من التحديات الجسدية والعاطفية والاجتماعية للأطفال. تعتبر التدخلات الأسرية فعالة في إدارة السمنة لدى الأطفال، ولكنها قد تكون مكلفة. ومع ذلك، كشفت دراسة حديثة نشرت في المجلة الدولية للسمنة أن التدخلات الجماعية للوالدين فقط يمكن أن تكون فعالة بنفس القدر في علاج السمنة لدى الأطفال.

استعرضت الدراسة الأدبيات المتوفرة حول فعالية تدخلات الوالدين فقط على صحة الأطفال وسلوكياتهم. وحدد الباحثون خصائص محددة للمشاركين والبرامج التي تؤثر على النتائج. شملت المراجعة خمس عشرة تجربة معشاة ذات شواهد، ركزت جميعها على الأطفال الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) أو مشاكل الوزن.

وأظهرت النتائج أن التدخلات المخصصة للوالدين فقط يمكن أن تحسن بشكل فعال مؤشر كتلة الجسم ومتغيرات الوزن لدى الطفل، مع استمرار التغييرات الإيجابية أو حتى تحسينها على المدى الطويل. وبالمقارنة، كانت التدخلات الموجهة للوالدين فقط فعالة بنفس القدر مثل التدخلات بين الوالدين والطفل في تحسين السمنة/زيادة الوزن لدى الأطفال.

ومن الجدير بالذكر أن معظم الدراسات في التحليل ركزت على الأطفال وليس المراهقين. ومع ذلك، أشارت إحدى الدراسات السابقة إلى أن الأطفال الأكبر سنًا قد يستفيدون أكثر من التدخلات الأسرية، مما يشير إلى أن الأطفال الأكبر سنًا أكثر مهارة في ممارسة المهارات التي يتم تدريسها في مثل هذه البرامج.

يلعب الآباء دورًا حاسمًا في التأثير على عادات الأكل وممارسة الرياضة لدى أطفالهم، خاصة عند الأطفال الأصغر سنًا. ومع ذلك، مع تقدم الطفل في العمر، غالبًا ما يحل الأقران محل تأثير الوالدين. يؤثر أسلوب الأبوة والأمومة أيضًا على السمنة، حيث أن التحكم في ممارسات تغذية الطفل يمكن أن يساهم في زيادة الوزن.

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على تحديات التدخلات الموجهة للوالدين فقط، حيث أظهرت معدلات تسرب أعلى مقارنة بالتدخلات بين الوالدين والطفل. ويشير هذا إلى أن بعض الآباء قد يجدون أن المسؤولية عن الوزن الصحي لطفلهم مرهقة، مما يؤدي إلى التسرب. ولذلك، فإن المشاركة في التدخلات المخصصة للوالدين فقط تتطلب حافزًا عاليًا ودعمًا قويًا من الأسرة.

في الختام، فإن التدخلات الجماعية القائمة على الوالدين فقط فعالة في علاج السمنة لدى الأطفال، مع حدوث تغييرات إيجابية مستدامة في مؤشر كتلة الجسم والوزن. يمكن أن توفر هذه التدخلات بديلاً قابلاً للتطبيق وبأسعار معقولة للتدخلات القائمة على الأسرة. ومع ذلك، فإن تحفيز الوالدين ودعمهم أمر بالغ الأهمية لتحقيق نتائج ناجحة.

مرجع المجلة: McDarby، F. & Looney، K. (2023) فعالية التدخلات الجماعية لإدارة الوزن للوالدين فقط للأطفال والعوامل المرتبطة بالنتائج: مراجعة منهجية. المجلة الدولية للسمنة. 1-19. دوى:10.1038/s41366-023-01390-6