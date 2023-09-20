اكتشف العلماء أن الطفيليات تتلاعب بالنمل لتسلق شفرات العشب

توصل العلماء في قسم علوم النبات والبيئة بجامعة كوبنهاجن إلى اكتشاف رائع حول مثقوبة الكبد المشرط، وهو نوع من الطفيليات. تتمتع هذه الديدان بقدرة رائعة على التحكم في النمل وجعلها تتسلق أعلى وأسفل شفرات العشب، مما يزيد من فرص استهلاك الحيوانات الأكبر حجمًا لهذه الديدان.

تبدأ دورة حياة ديدان الكبد المشرط عندما تفرز الأبقار بيضها وينتهي بها الأمر في العشب. تبتلع القواقع هذا البيض، حيث تتطور إلى يرقات وتتكاثر لا جنسيًا. تستجيب القواقع للإصابة عن طريق تكوين كيسات حول الديدان، والتي يتم طردها لاحقًا على شكل كرات طينية. دون علمهم، يأكل النمل هذه الكرات اللزجة مع يرقات الدودة.

بمجرد دخول النملة، تهاجر اليرقات إما إلى معدة النملة أو إلى دماغها. تلك التي تصل إلى الدماغ تتولى السيطرة، وتأمر النملة بتسلق شفرة العشب والقبض عليها. هذا السلوك يجعل من السهل على الحيوانات الكبيرة أن تبتلع النملة وطفيلياتها عن طريق الخطأ. داخل العائل النهائي، تنضج الديدان وتضع بيضها في كبد المضيف، لتكمل الدورة.

وجد الباحثون الذين يدرسون النمل المصاب في غابات بيدستروب في الدنمارك أن درجة الحرارة لعبت دورًا مهمًا في سلوك النمل. في الأيام الباردة، يبقى النمل على العشب، ولكن في الأيام الأكثر دفئًا، ينزل. تشير هذه الملاحظة إلى أن الديدان تتلاعب في الغالب بالنمل أثناء ساعات الليل والصباح. تؤكد النتائج على مدى تعقيد سلوك الطفيليات وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

على الرغم من أن هذا أمر نادر الحدوث، إلا أنه يمكن أن يصاب البشر أحيانًا بهذه الطفيليات. وفي مثل هذه الحالات قد يتضرر الكبد والقنوات الصفراوية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن البشر ليسوا المضيف الرئيسي لفيروسات الكبد المثقوبة.

مصادر:

– جامعة كوبنهاغن، قسم علوم النبات والبيئة

– مجلة البيئة السلوكية