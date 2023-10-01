بانجيا ألتيما: القارة العظمى المستقبلية التي تنذر بالموت للثدييات

من المتوقع أن تتشكل قارة عملاقة جديدة، بانجيا ألتيما، خلال 250 مليون سنة. هذا التكوين للقارات من شأنه أن يسبب حرارة شديدة ويجعل 92٪ من مساحة اليابسة غير صالحة للسكن، مما قد يؤدي إلى نهاية حياة الثدييات. تتكون القشرة الأرضية من سبع صفائح تكتونية رئيسية تتحرك باستمرار، مما يتسبب في تحرك القارات. ستشهد بانجيا ألتيما تحرك أستراليا نحو الصين، واقتراب الأمريكتين من أفريقيا، واصطدام أفريقيا بأوروبا والجزيرة العربية، وتشكل سلسلة جبال في جنوب أوروبا وآسيا. وستكون هذه القارة العملاقة محاطة بمحيط هادئ هائل.

يكشف بحث جديد يستخدم أجهزة الكمبيوتر العملاقة لنمذجة مناخ بانجيا ألتيما أن درجات الحرارة ستتجاوز عتبة بقاء الثدييات بسبب إطلاق ثاني أكسيد الكربون من البراكين، وزيادة الطاقة الشمسية، وتأثيرات القارة، ووجود الصحاري الشاسعة. سيكافح البشر والثدييات الأخرى من أجل البقاء بسبب الحرارة الشديدة والرطوبة العالية وعدم القدرة على التخلص من الحرارة من خلال العرق. درجات الحرارة الرطبة التي تزيد عن 2 درجة، بما في ذلك الرطوبة العالية، يمكن أن تكون قاتلة في أقل من ست ساعات.

في حين أن هناك نظريات بديلة حول شكل القارة العملاقة، فإن معظمها سيؤدي إلى مناخ مماثل لبانجيا ألتيما. ومع ذلك، يقترح بعض العلماء نظرية منافسة تعرف باسم أماسيا، والتي من شأنها أن تكون أكثر ملاءمة. تشير هذه النظرية إلى أن القارة العملاقة الواقعة عند خطوط العرض الأعلى ستكون درجات حرارتها أكثر اعتدالًا.

من المهم أن نأخذ في الاعتبار ترتيب قارات الكوكب، وليس فقط بعده عن الشمس، عند البحث عن الكواكب الخارجية التي يمكن أن تدعم الحياة البشرية. إن فهم تكتونية الصفائح وتأثيرها على المناخ وصلاحية الكوكب للسكن أمر بالغ الأهمية في البحث عن عوالم صالحة للسكن.