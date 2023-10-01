أحفورة ثلاثية الفصوص تكشف عن النظام الغذائي القديم

حقق الباحثون اكتشافًا رائدًا من خلال فحص البقايا المتحجرة لثلاثية الفصوص من العصر الأوردوفيشي. باستخدام التصوير المقطعي السنكروتروني الدقيق، تمكن فريق من علماء الحفريات من تحديد الوجبة الأخيرة لثلاثية الفصوص، والتي أصبحت متمعدنة في معدتها الأحفورية. يمثل هذا أول دليل معروف على النظام الغذائي ثلاثي الفصوص ويوفر نظرة ثاقبة لعادات الأكل لدى المخلوق القديم.

حدد الفريق أصدافًا مجزأة في معدة ثلاثي الفصوص، والتي حددوا أنها تنتمي إلى كائنات بحرية مختلفة مثل الصدفيات، والهيوليث، وذوات الصدفتين. يشير هذا إلى أن ثلاثي الفصوص كان يتغذى بشكل غير انتقائي، حيث يستهلك أي شيء صغير بما يكفي ليناسب فمه أو يتكسر بسهولة. ومع ذلك، لا يستطيع الباحثون تأكيد ما إذا كان الطعام حيًا أم ميتًا، أو مزيجًا من الاثنين معًا.

الحفرية المعنية هي حفرية Bohemolichas incola، وهي واحدة من أكثر من 20,000 نوع من ثلاثية الفصوص التي كانت موجودة خلال فترة حكمها التي استمرت 270 مليون سنة على الأرض. العينة، التي تم اكتشافها منذ أكثر من قرن، محفوظة في متحف بوروسلاف هوراك في جمهورية التشيك. وقد لاحظ عالم الحفريات بيتر كرافت، المؤلف الرئيسي للدراسة، الحفرية ومحتوياتها المعوية عندما كان طفلاً، لكنه كان يفتقر إلى التكنولوجيا اللازمة لفحصها بالتفصيل.

ويعزو الباحثون الحفاظ الاستثنائي على ثلاثي الفصوص إلى غمره ودفنه بواسطة تدفق الطين تحت الماء. يذكرنا هذا الظرف بأحفورة رائعة أخرى، والتي ظهرت فيها حيوان ثديي وديناصور منقاري متشابكان مع بعضهما البعض. ويُعتقد أن ثلاثي الفصوص تم اصطياده من قبل مغذيات أخرى في القاع بعد وفاته، مما يكشف عن أدلة على محاولات الاختباء. ومع ذلك، تجنب هؤلاء الزبالون تناول أمعاء ثلاثية الفصوص، ربما بسبب الظروف الضارة داخل الجهاز الهضمي.

توفر هذه الحفرية لمحة فريدة عن حياة حيوان ثلاثي الفصوص ونظامه الغذائي، مما يلقي الضوء على الماضي القديم. إن الحفاظ عليها بشكل نظيف يجسد إمكانية البقايا المحفوظة جيدًا للكشف عن معلومات قيمة حول الأنواع المنقرضة.

مصادر:

– جيزمودو: [عنوان المقال]

– الطبيعة: [عنوان الورقة البحثية]