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الصين وباكستان تتعاونان في المهمة القمرية لعام 2024

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 2، 2023
الصين وباكستان تتعاونان في المهمة القمرية لعام 2024

إن المهمة القمرية الصينية القادمة، Chang'e-6، المقرر إجراؤها في عام 2024، لن تستكشف الجانب البعيد من القمر فحسب، بل ستحمل أيضًا حمولة من باكستان. ويأتي هذا التعاون نتيجة للتعاون المتزايد بين البلدين في قطاع الفضاء.

وتهدف مهمة Chang'e-6، التي تخضع حاليا للبحث والتطوير، إلى جلب عينات من الجانب البعيد للقمر. وهذا أمر مهم لأن جميع مهام أخذ العينات القمرية السابقة التي قام بها البشر تمت على الجانب القريب من القمر. الجانب البعيد، وهو بشكل عام أقدم ويحتوي على حوض آيتكين، وهو أحد التضاريس القمرية الرئيسية، يحمل قيمة علمية كبيرة.

ومن أجل تعزيز التعاون الدولي، سيحمل تشانغ آه-6 حمولات ومشاريع أقمار صناعية من دول ومناطق مختلفة. وتشمل هذه الأجهزة جهاز كشف الرادون الفرنسي DORN، وكاشف الأيونات السالبة التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، وعاكس الليزر الإيطالي، والقمر الصناعي CubeSat الباكستاني. CubeSat هو قمر صناعي مصغر من باكستان.

ويمتد هذا التعاون بين الصين وباكستان إلى ما هو أبعد من المهمة القمرية. وقد أرسلت باكستان بالفعل بذوراً إلى محطة الفضاء الصينية تيانجونج لأغراض بحثية. بالإضافة إلى ذلك، تستكشف باكستان إمكانية الانضمام إلى محطة تيانجونج الفضائية والقاعدة التي تقودها الصين في القطب الجنوبي القمري من خلال اتفاق رسمي.

ولضمان الاتصال بين الجانب البعيد من القمر والأرض، تخطط الصين لإطلاق قمرها الصناعي المطور حديثًا، Queqiao-2 (Magpie Bridge-2)، في النصف الأول من عام 2024.

وستلعب مهمة الصين إلى القمر في عام 2024، بمساهمة باكستانية، دورا هاما في توسيع فهمنا للجانب البعيد للقمر وتعزيز البحوث العالمية في استكشاف الفضاء.

مصادر:
– وكالة أنباء شينخوا
– صحيفة جلوبال تايمز
– صحيفة الفجر

By مامفو بريشيا

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