اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي مئات من الأجسام الكوكبية العائمة الحرة في سديم أوريون

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافًا مفاجئًا في سديم أوريون. كشفت عمليات الرصد التي أجرتها كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) التابعة لـ JWST عن أكثر من 500 جسم عائم ذو كتلة كوكبية، والمعروف أيضًا باسم "الكواكب المارقة"، تتجول عبر السديم. والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن ما يقرب من 40 من هذه الأجسام موجودة في أزواج ثنائية واسعة، مما يتحدى النظريات الحالية حول تكوين الكواكب المارقة.

لقد تم رصد أجسام ذات كتلة كوكبية تطفو بشكل حر، ولا تدور حول نجم، من قبل، ولكن لم يتم رصد مثل هذه الأعداد الكبيرة أبدًا. لا تزال هذه الأجسام شابة ومتوهجة بسبب الحرارة الناتجة عن تكوينها. بمرور الوقت، سوف تبرد وتتلاشى عن الأنظار.

هناك فرضيتان سائدتان لتكوين هذه الكواكب المارقة. يقترح أحدهم أنها تنهار وتتكثف مباشرة من سحابة جزيئية مكونة للنجوم، تمامًا مثل النجوم نفسها. ويقترح الآخر أنها تتشكل في مدار حول النجوم الشابة من خلال تراكم النواة ويتم طردها لاحقًا بسبب قوى المد والجاذبية والرنين.

ويعتقد صموئيل بيرسون، وهو زميل باحث في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمؤلف الرئيسي للطباعة المسبقة عن الملاحظات الجديدة، أن مزيجًا من كلتا العمليتين من المحتمل أن يكون مسؤولاً عن معظم الأجسام ذات الكتلة الكوكبية في سديم أوريون. ومع ذلك، فإن الأزواج الثنائية تشكل تحديا لهذا التفسير. يشير بيرسون إلى هذه الأجسام باسم JuMBOs (الكائنات الثنائية ذات كتلة المشتري) ويعتبرها لغزًا.

المشكلة مع JuMBOs هي كتلتها. تتنبأ النماذج بأن الحد الأدنى لكتلة جسم ذي كتلة كوكبية يتشكل مباشرة من سحابة جزيئية يجب أن يكون ثلاثة أضعاف كتلة كوكب المشتري. ومع ذلك، فإن بعض الأجسام الضخمة المكتشفة لها كتل أصغر من هذا الحد الأدنى. بالإضافة إلى ذلك، العثور عليهم في أزواج ثنائية يضيف إلى اللغز.

وقد تم اقتراح تفسيرين محتملين. يقترح أحدهم أن دالة الكتلة الأولية، التي تصف توزيع كتلة النجوم عند الولادة، تمتد إلى كتل أصغر بكثير مما كان مفهومًا سابقًا. والاحتمال الآخر هو أن يتم إخراج JuMBOs من الأنظمة الكوكبية.

يشير النموذج الذي اقترحته روزالبا بيرنا من جامعة ستوني بروك وزملاؤها إلى أنه يمكن إخراج كوكبين عملاقين في النظام إذا اصطفا وواجها لقاء قريب مع نجم قريب. ويمكن لهذه الكواكب العملاقة أن تتشكل على مسافات كبيرة من نجمها، حتى أبعد من 50 وحدة فلكية.

تتوافق النتائج الموجودة في سديم أوريون مع التنبؤات التي قدمها ألكس شولز من جامعة سانت أندروز. توقع شولز أن يكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عددًا كبيرًا من الكواكب المارقة منخفضة الكتلة في مجموعات النجوم الشابة.

لمزيد من التحقيق في الأجسام الضخمة، يخطط بيرسون ومارك ماكوغريان، كبير مستشاري العلوم والاستكشاف في وكالة الفضاء الأوروبية، لاستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRSpec) التابع لـ JWST في دراسة مستقبلية. ستوفر هذه الملاحظات مزيدًا من التفاصيل حول درجة حرارة الأجسام وجاذبية السطح وتكوين الغلاف الجوي. بالإضافة إلى ذلك، سيبحث الباحثون عن أجسام ذات كتلة كوكبية في عنقود نجمي شاب آخر، NGC 2244، للحصول على مزيد من الأفكار حول تكوينها.

في حين لا يُعرف سوى القليل عن هذه الأجسام المارقة ذات الكتلة الكوكبية، يقترح بيرسون أنه يمكن أن يكون عددها في مجرة ​​درب التبانة أكبر من عدد النجوم. يبقى السؤال حول كيفية تعريفها على أنها كواكب، أو أقزام بنية فرعية، أو أي شيء آخر مفتوحًا، لكن بيرسون يتجنب التورط في تعريف الفئات ويفضل التركيز على العلم الرائع الذي يقف وراءها.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكتشف مئات من الأجسام الكوكبية العائمة الحرة في سديم أوريون (مقال مصدر)

- مقامرة العشرة مليارات دولار: لماذا كان تأخير تلسكوب جيمس ويب الفضائي بمثابة نعمة لعلم الكواكب الخارجية (مقالة المصدر)