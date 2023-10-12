حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

الطلاء المتغير اللون المستوحى من الأخطبوط

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 12، 2023
الطلاء المتغير اللون المستوحى من الأخطبوط

حقق الباحثون في معهد كوستاس للأبحاث بجامعة نورث إيسترن اكتشافًا مثيرًا في مجال المواد المتغيرة اللون. ومن خلال دراسة الخصائص الفريدة لرأسيات الأرجل مثل الأخطبوط والحبار، وجدوا طريقة لإنشاء طلاء يتغير لونه عند تعرضه للضوء. العنصر الرئيسي في هذا الطلاء هو الزانثوماتين، وهي صبغة طبيعية موجودة في رأسيات الأرجل تسمح لها بتغيير الألوان بسرعة استجابة للتهديدات أو التغيرات في الضوء.

لقد عمل الباحثون في KRI على تكرار قدرة تغيير اللون في الطلاء لبعض الوقت. في الماضي، نجحوا في إنشاء رقع يمكن ارتداؤها يتغير لونها عند تعرضها لأشعة الشمس. والآن، وجدوا طريقة لجعل تغيير اللون قابلاً للعكس، مما يسمح للمادة بالعودة إلى لونها الأصلي.

اكتشف الفريق أن ثاني أكسيد التيتانيوم يعمل كموصل لتغيير اللون. ومن خلال خلط كميات مختلفة من ثاني أكسيد التيتانيوم مع الزانثوماتين، تمكنوا من التحكم في سرعة وشدة تغير اللون. يمكن أن تحدث التغييرات في أقل من خمس دقائق وتستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة، اعتمادًا على مدة التعرض للضوء.

يحتوي هذا الطلاء المبتكر على تطبيقات مختلفة، تتراوح من الأعمال الفنية المؤقتة إلى التتبع البيئي. ويمكن استخدامه لإنشاء أعمال فنية تتغير من يوم لآخر على الجدران الداخلية، مما يوفر تجربة فريدة للمشاهدين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر بديلاً صديقًا للبيئة للدهانات التقليدية، لأنه لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تضر الرسامين والبيئة.

ويأمل الباحثون في توسيع نظام تغيير الألوان الخاص بهم ليشمل مواد أخرى وتوسيع لوحة الألوان إلى ما هو أبعد من النطاق الأصفر والأحمر المستخدم في التجربة الأولية. وتهدف أيضًا إلى منح المستخدمين التحكم في السرعة التي تتغير بها الألوان.

تم نشر هذا البحث الرائد مؤخرًا في مجلة Advanced Science، وهو يفتح إمكانيات جديدة لعالم الفن والمواد الصديقة للبيئة.

المصدر: معهد أبحاث كوستاس بجامعة نورث إيسترن

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

تظهر الدراسة أن الثلج النظيف يساعد في تقليل تراجع كثافة الثلوج في الجبال العالية في المستقبل

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

رسم خريطة لتعقيد الدماغ البشري: أطلس استثنائي

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

انخفاض أعداد الحيتان الرمادية بسبب تغير ظروف القطب الشمالي

أكتوبر 12، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

علوم

تظهر الدراسة أن الثلج النظيف يساعد في تقليل تراجع كثافة الثلوج في الجبال العالية في المستقبل

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

رسم خريطة لتعقيد الدماغ البشري: أطلس استثنائي

أكتوبر 12، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

انخفاض أعداد الحيتان الرمادية بسبب تغير ظروف القطب الشمالي

أكتوبر 12، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

من المقرر أن يطلق صاروخ فالكون الثقيل التابع لشركة SpaceX مهمة ناسا النفسية

أكتوبر 12، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات