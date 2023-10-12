الطلاء المتغير اللون المستوحى من الأخطبوط

حقق الباحثون في معهد كوستاس للأبحاث بجامعة نورث إيسترن اكتشافًا مثيرًا في مجال المواد المتغيرة اللون. ومن خلال دراسة الخصائص الفريدة لرأسيات الأرجل مثل الأخطبوط والحبار، وجدوا طريقة لإنشاء طلاء يتغير لونه عند تعرضه للضوء. العنصر الرئيسي في هذا الطلاء هو الزانثوماتين، وهي صبغة طبيعية موجودة في رأسيات الأرجل تسمح لها بتغيير الألوان بسرعة استجابة للتهديدات أو التغيرات في الضوء.

لقد عمل الباحثون في KRI على تكرار قدرة تغيير اللون في الطلاء لبعض الوقت. في الماضي، نجحوا في إنشاء رقع يمكن ارتداؤها يتغير لونها عند تعرضها لأشعة الشمس. والآن، وجدوا طريقة لجعل تغيير اللون قابلاً للعكس، مما يسمح للمادة بالعودة إلى لونها الأصلي.

اكتشف الفريق أن ثاني أكسيد التيتانيوم يعمل كموصل لتغيير اللون. ومن خلال خلط كميات مختلفة من ثاني أكسيد التيتانيوم مع الزانثوماتين، تمكنوا من التحكم في سرعة وشدة تغير اللون. يمكن أن تحدث التغييرات في أقل من خمس دقائق وتستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة، اعتمادًا على مدة التعرض للضوء.

يحتوي هذا الطلاء المبتكر على تطبيقات مختلفة، تتراوح من الأعمال الفنية المؤقتة إلى التتبع البيئي. ويمكن استخدامه لإنشاء أعمال فنية تتغير من يوم لآخر على الجدران الداخلية، مما يوفر تجربة فريدة للمشاهدين. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر بديلاً صديقًا للبيئة للدهانات التقليدية، لأنه لا يحتوي على مواد كيميائية ضارة يمكن أن تضر الرسامين والبيئة.

ويأمل الباحثون في توسيع نظام تغيير الألوان الخاص بهم ليشمل مواد أخرى وتوسيع لوحة الألوان إلى ما هو أبعد من النطاق الأصفر والأحمر المستخدم في التجربة الأولية. وتهدف أيضًا إلى منح المستخدمين التحكم في السرعة التي تتغير بها الألوان.

تم نشر هذا البحث الرائد مؤخرًا في مجلة Advanced Science، وهو يفتح إمكانيات جديدة لعالم الفن والمواد الصديقة للبيئة.

المصدر: معهد أبحاث كوستاس بجامعة نورث إيسترن