لامبري المحيط الهادئ: الأسماك القديمة الرائعة

لامبري المحيط الهادئ، المعروف علميًا باسم Entosphenus tridentatus، هو مخلوق رائع يوجد في المياه العذبة والنظم البيئية البحرية في جميع أنحاء منطقة شمال المحيط الهادئ. يتكون نظامها الغذائي في المقام الأول من الدم وسوائل الجسم من الأسماك الأخرى، بما في ذلك سمك السلمون المحيط الهادئ، والأسماك المفلطحة، وسمك الصخور، وسمك النازلي المحيط الهادئ.

ما يجعل لامبري المحيط الهادئ مذهلًا حقًا هو نسبه القديم. تنتمي أسماك الجلكى إلى مجموعة من الأسماك عديمة الفك، وقد تطورت منذ أكثر من 450 مليون سنة خلال العصر الأوردوفيشي. مع وجود ما يقرب من 40 نوعًا حيًا في جميع أنحاء العالم، نجت هذه الكائنات الشبيهة بثعبان البحر من أربعة انقراضات جماعية على الأقل، وازدهرت قبل وقت طويل من وجود الديناصورات وحتى الأشجار.

على عكس معظم الأسماك، تفتقر جلكيات المحيط الهادئ إلى العظام. بل إن هياكلها العظمية تتكون بالكامل من الغضاريف. ما يميزهم عن بعضهم البعض هو بنية فمهم الفريدة - فبدلاً من الفك، يمتلك الجلكى فمًا ماصًا محاطًا بالأسنان. يستخدمون هذا الفم للتشبث بفرائسهم واستخراج الدم وسوائل الجسم. ومن الجدير بالذكر أن العلماء يعتقدون أن الجلكيات لا تأكل اللحم.

تعتبر عملية التكاثر لدى جلكيات المحيط الهادئ مثيرة للاهتمام أيضًا. تضع أنثى الجلكى ما يقرب من 200,000 بيضة، وتقوم باحتضانها في أعشاش المياه العذبة لعدة أسابيع. بعد الفقس، تحفر اليرقات في الرواسب وتبقى مدفونة لمدة تصل إلى عشر سنوات. تظهر في نهاية المطاف كأحداث، وتهاجر باتجاه مجرى النهر إلى المحيط لأغراض التغذية. وبعد عدة سنوات، يعودون إلى موائل المياه العذبة للتكاثر.

تمتد أهمية جلكيات المحيط الهادئ إلى ما هو أبعد من تاريخها التطوري. هذه الأسماك مطلوبة بشدة بعد فريسة لأنواع مختلفة من الطيور والثدييات والأسماك الأخرى. ويلعب لحمها الدهني للغاية، الذي يحتوي على سعرات حرارية أكثر بثلاث إلى خمس مرات من وزن سمك السلمون، دورًا حيويًا في النظم البيئية للمياه العذبة والبحرية.

في الختام، لامبري المحيط الهادئ هو مخلوق رائع يُظهر المرونة الرائعة للأسماك القديمة. تساهم طبيعتها الخالية من الفك وبنية الفم الفريدة ودورة التكاثر المعقدة في تميزها. باعتباره عنصرًا رئيسيًا في النظم البيئية المختلفة، فإن لامبري المحيط الهادئ يجسد الترابط بين الكائنات الحية في العالم الطبيعي.

مصادر:

– جلكيات: سمكة بلا فك، سميثسونيان أوشن، Ocean.si.edu/ocean-life/fish/lampreys-fish-no-jaws

– فيشر، RN، وآخرون. (2004). الحفاظ على جلكيات المحيط الهادئ (Lampetra tridentata) في غرب أمريكا الشمالية. مصايد الأسماك, 29(9), 10-18.